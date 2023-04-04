自由廣場》濫用卸任總統身分 馬英九應為內亂外患罪負全責

◎ 林逸民

中國軍事威脅台灣不斷，最近更強行斬斷台灣與宏都拉斯邦交，使得承認「中華民國」的國家又減少一個。馬英九卻在此時率團前往中國，聲稱交流還誇稱和平，馬英九若要當張伯倫，或是認為「兩岸同屬中華民國」，那也還在言論自由範圍內，但是當他竟然引用中國憲法前言來指稱「台灣是中國不可分割的一部分」，國人就必須追究他的忠誠問題。

馬英九的政治信仰是「中華民國」，認為當前的中華民國在台灣真的是繼承自一九一二年成立的中華民國，這論點就先不與之爭論，但即使以馬英九的中華民國信仰，中華人民共和國也是「叛亂組織」中國共產黨「竊據大陸」下的「淪陷區」，絕不可能承認中華人民共和國建國，還有憲法。

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中共也不承認中華民國的存在，中共的立場一向是中華民國早在一九四九年就已經滅亡，所以馬英九此次出訪，中國方面永遠只稱為「馬先生」，絕不會承認他是總統，連接待規格也低人一等，甚至不如連戰，就是要從根本上否定馬英九當過台灣總統的身分。

但馬英九卻竟然引用─也就表示承認─中華人民共和國憲法，這在中華民國信仰中，也已經是大逆不道，等同「投共」。對本土價值來說，馬英九諂媚台灣最大威脅中國的行為，當然是外患罪，在中華民國信仰裡，或許這不算外患罪，但也絕對是內亂罪。

有當過前總統身分的人士，卻濫用這樣的身分，去從事內亂外患行為，這是相當嚴肅的問題。若還讓他繼續享有國家前領導人身分，那麼，所有保衛台灣以免中國入侵的不論軍民，一定如同馬英九過去的名言「不知為何而戰。」

監察院或是司法單位，應該立即啟動調查，馬英九涉及內亂事證明確，應該予以拔除前總統的頭銜，以及相對應的各種優待。

國民黨也應立即向人民說明，馬英九身為國民黨提名當選的前總統，以及身為前國民黨主席，前往中國的言行，到底代不代表國民黨立場？若否，國民黨應開除其黨籍，並向國民為了過去提名他而道歉。若是，那麼國民黨就成為通匪的叛亂組織。國民黨所有想要參選總統的可能人選，也應立即對此表明立場，否則不用參加總統大選了。

絕大多數台灣人，都不想要遭中華人民共和國統治，維護台灣主權更是全民明確共識，不論意識形態認同為何，藍綠選民都不會接受內亂或外患，通匪只會落得遭全民共同唾棄的下場。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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