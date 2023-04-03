自由廣場》要扯憲法？ 那就來扯！

◎ 沈建德

上月中國外長秦剛用一九八二年憲法前言騙台灣主權，馬在湖南大學附和、加碼，說中華民國憲法增修條文有台灣地區大陸地區，附和秦剛。但國共無法隻手遮天：

一、中國一九八二年憲法之前，至少有三部憲法，台灣都不在其領土，到一九八二年把台灣納入中國，根據什麼？

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二、中華民國憲法一九四九年蔣介石制定，領土無台灣。一九四九年一月憲定江山大片陷共，十二日陳誠接台灣省主席，誓言做「剿共最後之堡壘」，蔣介石斥為夢囈，謂台灣「不過為托管地性質」。

一九四九年六月廿日蔣日記，潛台被趕，哀求麥帥准他留台反共，還保證中華民國絕不遷都、也不流亡台灣。

一九五○年十二月十九日談對日和約，蔣代表顧維鈞答覆美國杜勒斯：「關於台灣…只須日本依照波茨坦宣言投降條件，聲明放棄對該項領土主權」。

一九五一年八月卅一日蔣日記指示「接受雙邊和約與多邊和約性質無異之內容」，亦即，中日和約接受舊金山和約，不再糾纏台灣。

馬所謂的憲法增修條文在蔣死後增加台灣地區，以為死無對證，反被看破手腳。

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

馬英九是忘記，還是害怕想起？

◎ 鍾國傑

拜讀了貴報「馬英九與四姐妹湖南湘潭祭祖」以及「馬英九晤湖南省委書記」報導，有關馬英九的言談，我真的是搖頭：這位馬先生真的適合教授「台灣與國際法」嗎？當初真的適合做「中華民國」總統嗎？

馬英九說：「即便兩岸隔海分治超過七十年，有不同的生活方式與價值觀念，但分享及傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法⋯」

然而，台灣大多數人的父母、祖父母輩的經驗卻不是這樣。在一八九五年台灣就與中國「分治」了，而且在接下來的五十年，台灣的歷史和經濟發展都發生了劇烈的變化和提升，「國語」也是日語、日文。一個曾經作為整個台灣的「政治領導人」，實在不應該忘記、甚至故意忽略這種重大的歷史因素，妄言甚麼「台灣社會的普遍主流看法」。

再者，馬英九的姐妹們長期在美國定居、發展，就證實了即使沒有傳承共同的血緣、語文、歷史與文化，仍然可以在太平洋彼岸「和平穩定發展」！

至於馬先生說，交誼越深，衝突機率就越低。這個說法必須有一個前提，那就是彼此是獨立的個體，並且認知沒有吞噬對方的動機。就像養寵物的人都知道，貓跟狗在同一個主人的飼養、呵護之下，他們是真的能和平共處。但是在非洲大草原上的獅子跟牛羚，卻是食物鏈的上下關係，所以「交誼」越深，由獅子挑起的衝突機率並不會降低啊！

（作者為醫師，臺北市民）

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