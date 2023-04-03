晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》要扯憲法？ 那就來扯！

2023/04/03 05:30

◎ 沈建德

上月中國外長秦剛用一九八二年憲法前言騙台灣主權，馬在湖南大學附和、加碼，說中華民國憲法增修條文有台灣地區大陸地區，附和秦剛。但國共無法隻手遮天：

一、中國一九八二年憲法之前，至少有三部憲法，台灣都不在其領土，到一九八二年把台灣納入中國，根據什麼？

二、中華民國憲法一九四九年蔣介石制定，領土無台灣。一九四九年一月憲定江山大片陷共，十二日陳誠接台灣省主席，誓言做「剿共最後之堡壘」，蔣介石斥為夢囈，謂台灣「不過為托管地性質」。

一九四九年六月廿日蔣日記，潛台被趕，哀求麥帥准他留台反共，還保證中華民國絕不遷都、也不流亡台灣。

一九五○年十二月十九日談對日和約，蔣代表顧維鈞答覆美國杜勒斯：「關於台灣…只須日本依照波茨坦宣言投降條件，聲明放棄對該項領土主權」。

一九五一年八月卅一日蔣日記指示「接受雙邊和約與多邊和約性質無異之內容」，亦即，中日和約接受舊金山和約，不再糾纏台灣。

馬所謂的憲法增修條文在蔣死後增加台灣地區，以為死無對證，反被看破手腳。

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF

馬英九是忘記，還是害怕想起？

◎ 鍾國傑

拜讀了貴報「馬英九與四姐妹湖南湘潭祭祖」以及「馬英九晤湖南省委書記」報導，有關馬英九的言談，我真的是搖頭：這位馬先生真的適合教授「台灣與國際法」嗎？當初真的適合做「中華民國」總統嗎？

馬英九說：「即便兩岸隔海分治超過七十年，有不同的生活方式與價值觀念，但分享及傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法⋯」

然而，台灣大多數人的父母、祖父母輩的經驗卻不是這樣。在一八九五年台灣就與中國「分治」了，而且在接下來的五十年，台灣的歷史和經濟發展都發生了劇烈的變化和提升，「國語」也是日語、日文。一個曾經作為整個台灣的「政治領導人」，實在不應該忘記、甚至故意忽略這種重大的歷史因素，妄言甚麼「台灣社會的普遍主流看法」。

再者，馬英九的姐妹們長期在美國定居、發展，就證實了即使沒有傳承共同的血緣、語文、歷史與文化，仍然可以在太平洋彼岸「和平穩定發展」！

至於馬先生說，交誼越深，衝突機率就越低。這個說法必須有一個前提，那就是彼此是獨立的個體，並且認知沒有吞噬對方的動機。就像養寵物的人都知道，貓跟狗在同一個主人的飼養、呵護之下，他們是真的能和平共處。但是在非洲大草原上的獅子跟牛羚，卻是食物鏈的上下關係，所以「交誼」越深，由獅子挑起的衝突機率並不會降低啊！

（作者為醫師，臺北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書