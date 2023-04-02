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自由廣場》美菲軍演看門道

2023/04/02 05:30

◎ 張延廷

美、菲於日前恢復舉行睽違五年的「肩並肩」演習，這是小馬可仕上台以來向美國靠攏的政策，由於美國向菲提供退役的兩艘「颶風級」近岸巡邏艇，加上中共近前派出上百艘海警船及海上民兵出航南海黃岩島、仁愛礁、仙賓礁等進行「繞島」巡航，這場博弈格外受到國際重視。

美國近年已數度提供海岸警備隊的退役船，以「熱艦」的方式轉交菲國使用，加強馬尼拉對抗中共的海權擴張。然而這種以白船（海警）取代灰船（軍艦）的策略，也被中共如法炮製，除了向菲進行海上示威，更以非傳統安全的海上力量掩護正規海軍艦隊，進一步鞏固海權，不難看出中共對南海主權的聲索技術，已有新的手法。

今年一月小馬可仕出訪北京，但稍後在有美國的軍事協防承諾後，就對長期擱淺佔據在仁愛礁的登陸艦進行補給，也有菲國政界和傳媒聲稱將開發中業島，甚至要讓美軍登島，可見菲國對中政策已進入試探階段。此外，美、菲也達成協議，開放美軍使用菲國境內的四座基地，和加快重啟其他五座營區，等於讓未來美軍能堂而皇之進駐鄰近南海的前哨站，大幅增加中共對該區域的控制難度。

此前美國F-22戰機已首度飛抵克拉克空軍基地，並展開相關訓練。這批F-22戰機遠從阿拉斯加長達七千公里的航程飛來，目的在向東協展現美國新規劃的「敏捷作戰部署」能力，以及對盟友在印太安全的承諾，實則亦維持美國在印太區域的地緣利益。

另者，自去年十一月起，美國空軍陸續汰換駐防日本沖繩嘉手納基地的的F-15戰機，取而代之的主力也是從阿拉斯加飛來的F-22。其實美軍是想透過在印太部署先進戰機，展現嚇阻區域潛在威脅的決心，甚至不排除先進戰機常駐印太地區。種種跡象，已透露出美國有意將原本在東北亞日、韓抗中盟友陣線，在菲律賓新政府上台後，延伸到南海，同時全面強化第一島鏈的海空戰備。

對今年的「肩並肩」演習值得注意者，在於美菲是否超越「機動部署」的規格，運用高機動砲兵火箭系統海馬斯(HiMARS)以上的戰略等級軍備，例如「薩德」戰區級防空系統，或者派遣搭載新型神盾雷達的驅逐艦參加海空聯演。

其次，礙於菲國的先進軍事基礎建設已荒廢多年，暫時不可能接收高複雜軍備，因此，中、菲的「海警對峙」場面，如果在演習期間也照常出現，等於考驗美國是否有直接介入的決心和實踐對菲的安全承諾。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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