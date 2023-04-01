自由廣場》詐欺人頭戶行政罰 萬萬不可

◎ 林山姆

詐欺犯罪猖獗，警方165全民防騙網不斷提前阻擋詐欺金流，導致詐欺集團極需更多人頭帳戶提領金額，而大量的人頭帳戶泛濫，卻在移送司法體系後，囿於人頭帳戶無犯罪故意，難以起訴甚或判決無罪，因此與詐欺集團的人頭戶對戰中，幾乎癱瘓我國司法起訴系統，目前人頭戶起訴勝負比率以近乎一比四敗北，也幾乎耗盡司法起訴資源，苦了檢察官與書記官，因此，法務部近來亟欲提案修正《洗錢防制法》，希望部分改以行政罰方式，由各地方縣市政府來處罰非法出賣帳戶或非法蒐集帳戶者，這無疑是提出正確問題，卻用錯藥方，雖可短暫轉移司法危機，長遠將嚴重癱瘓國家法治。

何以說增訂「人頭帳戶」罪責政策正確？以日前台北市內湖某銀行發生五百萬現鈔搶案，新北瑞芳分局立即逮捕此一強盜集團，進一步實體偵查的結果，竟是人頭戶黑吃黑案件，凸顯人頭戶或許危害金額不大，但潛在危害問題不小。事實上，人頭戶在目前詐欺集團的犯罪組合之中，扮演了「出金」的重要關鍵，即使不能證明人頭戶實質參與犯罪，但對於不明財產來源，完全無法交代，此一行為原即《洗錢防制法》應關注的焦點，不能僅以年初戶頭沒錢，年底戶頭還是沒錢，就忽略不偵辦人頭戶涉及洗錢罪，僅錯以行政罰處理。

請繼續往下閱讀...

人權團體要求檢方對於人頭戶偵辦應遵守無罪推定原則，說這是民主人權與司法法制重要精神，也是司法不可迴避的重要課題；若修法將應由司法判定之問題轉移由行政裁罰，或許可以暫時迴避無罪推定原則，以及訴訟量能不足危機，但仍不符合洗錢防制，應對於財產來源不明之金流追究精神。一旦人頭戶僅以行政罰處罰，將更難向上究源，何況多數人頭戶正是缺錢，所以出售帳戶，此舉將形同詐欺人頭戶除罪化，結果「窮人來賣簿，詐欺來買單」，反將推升人頭帳戶數，萬萬不可！

面對司法量能不足危機，何不轉向學習鄰國日本的訴訟雙偵查主體，運用司法警察官，正面處理程序法單一偵查主體不足之困境，讓司法與時俱進渡過危機。

（作者為現職刑警）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法