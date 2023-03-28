自由廣場》防處權力不對等 兩方向改善止霸凌

◎ 王昱培

以校園霸凌為題材的韓劇《黑暗榮耀》播出後引起熱議，而真實世界卻比戲劇更殘忍，近來台中一所高中發生師長霸凌學生致其輕生的悲劇，引發社會的震驚和痛心。

本案殊值探究的是，師長何以能恣意濫權戕害學生身心？主因在於教官未退出校園、不適任教師及教育人員缺乏汰除機制。

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教官是威權時代的產物，如今亦是校方高層控制學生思想與行為的工具，且因教官素質良莠不齊，以打罵或言語霸凌學生者所在多有，本案教官甚至成為霸凌的共犯。反對教官退出校園者，多主張教官可管理學生秩序與守衛校園安全，但維持校園表面和平若以犧牲學生的身心健康甚至生命為代價，實為本末倒置，嚴重悖逆以學生為中心、因材適性施教的教育精神。既然立法院已於二○一三年做出八年內讓教官退出校園的決議，教育部應徹底落實，以端正威權遺緒干擾校園運作之弊。

另外，教師和校長、主任等教育人員因不適任而受汰除比例甚微，即使做出如本案般誣控罪名、強逼休學等離譜過錯，仍可續任原職；不受節制的絕對權力只會讓人更腐化，更變本加厲。有鑒於此，教育部應明確化不適任教師及教育人員汰除標準，如明定涉及霸凌或經調查屬實則予以解職，包庇霸凌者亦同，並比照涉及性侵教職員經判刑確定不得領退休金的「狼師條款」，增設涉及霸凌者在刑事判決確定後，不得請領退休金之規範，以昭炯戒。

《黑暗榮耀》的主角文同珢在成年後，向昔日霸凌她的同學展開復仇，但本案受師長霸凌的學子，還等不到長大就已殞逝。若要破除產生此類「權力不對等」的病態教育結構，不讓學子在黑暗中哭泣，落實教官退出校園及不適任教師與教育人員汰除機制，是不可或缺的關鍵環節。

（作者是公務員）

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