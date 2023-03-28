自由廣場》中國變豬肉，各國開價？

◎ 蕭嘉弘

八十一年邦交之誼的宏都拉斯與台斷交，相關交涉過程，包括喊價信函也曝光：以該國需要蓋醫院和水壩為由，獅子大開口，不斷向我國索取更高金額，若有不從，則以斷交作為代價，轉向中國、承認中國。

數十年來，中華民國以金錢買外交承認，早已是世界公開的秘密，國內政黨輪替後，依舊如此。「中國」兩字如傳統市場豬肉，淪為許多國家喊價的物品，兩岸誰錢出的多，就承認你是中國。沒得到的很懊惱，但換來的豬肉有賞味期限，只是掛著好看，時間一久，兩岸再爭，還是要還，暗地開啟下一輪的競標，攤販很高興，看的錢會給比較多，就再把「中國」二字豬肉交給誰。

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蔡政府終於擺脫舊有前朝遺留的醬缸思維，不會再龜笑鱉無尾，鼓勵世界各國同時承認台灣和中國，突破盲腸，將球丟回給各國去自主決定。

世界只有極少數落後，共產主義思維的國家，明文承認「台灣是中國的一部分」，包括美日在內的絕大多數國家，以及二○○七年秘書長潘基文致歉的聯合國，都確認不提任何「台灣是中國的一部分」的說法和擴大解釋，那麼承認中國的各國有何理由，不承認已有各類交流，互動，世界知名度和辨識度都不斷向上提升的台灣？有著東亞病夫體質、引發世界武肺疫情，造成比二戰更多死傷的中國，絕不能代表自由民主國度、真實存在的台灣。這次外交部跨出一大步，「雙重承認」樂見各國和台灣建交，符合世界地球村潮流。

美國在此事件後，罕見大動作表示，強烈鼓勵所有國家與台灣擴大往來，顯見情勢仍有利我國，有了好的開始，衷心期待後續啟更多化學效應。遞上願與不同國家建交的橄欖枝，擺脫喊價中國過往。方向對了，值得全民一起按讚！

（作者是大學兼任講師）

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