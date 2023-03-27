自由廣場》反戰學者有沒有說出心裡話？

◎ 湯先鈍

近日台灣有四位學者聯署發表反戰疑美的聲明，我可以完全理解如果這些學者們能夠挺起腰桿說：「我們怕打仗，中共統治我們不但沒有什麼不好，大家說不定還能分一些好處。何況自由民主值得犧牲嗎？」人性嘛，我們何必苛求？然而，如果學者們不說心裡的真話，卻扭曲歷史真相，胡亂演義，顛倒黑白，就不厚道了！

平心而論，沒有美國的協助，台灣如何維持至今日？如果中共在五○年代拿到台灣，我們的父母輩確定可「享受」大躍進、文化大革命等「德政」。當然，國際關係，各國互不相欠，但也不可能像一些台灣學者所說美國政府永不可信任，乃至作惡多端云云。

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我必須說一個冷血，但是中外古今的政府為了安撫群眾都掩蓋的一個事實：國際間的勝負不是所謂的「仁者無敵，有德者居之」，而是強者乃至狠者勝。少有的例外，是二次大戰的結果。德日法西斯政權的殘酷，真的是磬竹難書，也是歷史上一再重複的浩劫。如果當時不是靠美國得天獨厚的雄厚國力，必將重現強者暴者勝的歷史。而二戰後如果不是美國建立的新秩序，與良性霸權維護和平的力量，世界局勢更不可想像。

大部分國家，尤其中共，也因為這樣的自由安定的貿易秩序，在經濟上受惠。美國犯了些許錯誤，尤其以第二次伊拉克戰爭為最。然而因為美國霸權存在的穩定秩序，而因此消弭了多少戰亂，更是無從計量（統計學上，沒有計量模型能夠計算沒有發生的事情）。然而從二戰結束後七十八年來，這個世界從來沒有發生主要強權的軍事衝突，絕大多數國際關係的學者都很合理的歸功於美國這個「世界警察」的力量。

在國際關係學上，中俄領導人強調的多元世界，是最悲慘與戰亂紛紛的情況。

然而，不管大家如何爭辯，台灣至今沒有讓中共、美國，以及其他盟邦感受到台灣的決心。這個是事實！當然啦，可能在危機實際發生時，台灣人民會挺身而出，比烏克蘭人民還更勇敢，然而那已經太晚了！不能在至少表面上表現決心，會對侵略者造成最大的誘惑，戰爭反而不能避免！有些人主張乾脆投降，戰爭就可以避免，是嗎？

我學的嚇阻政策，是要在戰爭發生前，展現決心與意志，以嚇阻侵略者！台灣在這方面需要更多努力。時間也急迫了。不然的話，要早做其他的打算，不要把自己的盟友們都拖累了。

這是我第三者的觀察，最終，仍要交由台灣人民自己決定。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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