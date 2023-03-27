社論》從「大到不能倒」到「大到救不了」

美國聯準會（Fed）以「暴力升息」對抗通膨，各主要央行也紛紛跟進，此舉確實讓通膨稍微降溫，但距離目標仍然遙遠，後遺症卻已開始發作，近日爆發的銀行破產危機，就是一個明顯的徵兆。美國矽谷銀行、第一共和等區域銀行與歐洲的瑞信接連踩雷，儘管政府部門與大銀行協力解決，並不斷強調銀行體系體質強韌，對存戶的存款保障，但上週五風暴蔓延到了德國，德意志銀行因CDS（信用違約交換）大幅飆高，再度造成全球金融股重挫，警報似乎仍未解除。然而，在各種利空橫亙的十字路口，聯準會、多數央行、包括台灣依舊選擇升息，仍堅決向對抗通膨之路邁進，不會中途休息，更不會走回頭路。

聯準會「暴力升息」意志堅定，是否因為前年低估通膨為「暫時現象」，及至通膨數據一路飆升，方始緊急踩煞車，即使矯枉過正亦在所不惜，以致到了銀行風暴捲起，仍然不放棄升息的執念。事實上，矽谷等銀行的財務危機，肇因於資產負債表期限錯置，負債過度集中在短期創投及新創科技存款，資產則集中在長天期債券，故而當聯準會採取暴力升息，債券殖利率大幅飆升，即面臨資金成本提高與債券投資大幅減損，因此引發存戶擠兌的財務困境。換言之，目前的銀行體系風暴，固然有金融界本身經營方法的錯誤，但主要還是在於央行暴力升息的結構性因素所致。而類似現象去年已令財務體質虛弱的新興國家險象環生。這些國家在低利時，大量購買美國公債，如今卻因利率飆升導致價格嚴重虧損；去年我國銀行、保險業者亦因持有大量美國債券而產生數千億元的淨值減損，再加上防疫險超過兩千億元的賠付，導致資本適足率不足，金融體系一度搖搖欲墜。因此，諾貝爾經濟學獎得主史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）直率批判，「矽谷新創企業家大多很年輕，深信政府履行責任，因此專注於創新而非每天檢查資產負債表」。賓州大學華盛頓商學院教授席格（Jeremy Siegel）直指聯準會政策是造成矽谷銀行倒閉的主因之一，並警告若再升息兩碼，可能會使更多銀行倒閉。

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不可諱言的，「暴力升息」有非常成功的經典案例。一九八○年代初，聯準會主席沃爾克﹙Paul Volcker﹚急速升息近二十％。成功壓抑高達兩位數的通膨，值得稱頌。但是，也造成美國經濟在兩年內陷入經濟衰退。而此波通膨一開始是能源與食品價格高漲，乃烏俄戰爭導致供應失衡所致，目前多數能源與農糧價格已滑落至戰前水準，而疫情時供應鏈斷鏈也幾乎回復，供應面問題漸獲解決，因此聯準會的關注面轉而聚焦在不含能源及食品的核心通膨，其中服務業需求與勞動市場強勁，導致就業人口與薪資增加，牽動物價漲勢；在這些數據弱化之前，聯準會的升息步伐顯然不會停歇。然而，升息對抗通膨的大業未竟，諸多衝擊卻已迎面而來，矽谷等銀行只是其中一端。疫情過後，多數國家仍在休養生息，需求不振，導致今年全球貿易量成長大幅下修；而疫情期間火熱的半導體也在消化庫存的衰退之中。反映在台灣最明顯的是，出口連續兩位數衰退，而製造業也都陷入景氣藍燈；而美國的勞動市場數據看似強勁，但大多數科技大廠動輒裁員萬人，兩者呈現非常違和現象。到底什麼才是真象？不管如何，需求明顯低迷，物價已在回落，繼續暴力升息，恐怕導致經濟衰退與大量失業人口，那將會是另一種難以善後的災難。誠如中央大學台經中心執行長吳大任指出，因全球終端需求低迷，物價預料將慢慢下降，今年台灣最大的經濟挑戰並非通膨，而是出口衰退。因此，我國央行是否繼續跟隨聯準會的升息腳步，或者考量自身的特殊性，決策者應該有更周延的思考。

聯準會大力升息與縮表（縮減資產負債表），推行緊縮政策，其實是在修補自己種下的惡果。坦言之，聯準會意圖馴服的通膨怪獸，也是它用充沛的奶水養大的。從二○○八年次貸風暴造成的全球金融海嘯以來，因為要救「大到不能倒」的銀行，聯準會採取直升機撒錢式的寬鬆貨幣政策，開動印鈔機挹注市場，並將利率降到零甚至負利率，造成資產價格與原物料飆漲，自然也就會帶來通膨，釀成超級的金融泡沫，一旦破滅，又開始另一次惡性循環。而美國金融泡沫破滅必然外溢到多數國家，於是金融風暴一波未平一波再起，「大到不能倒」終有一天會變成「大到救不了」。若不改弦易轍，使景氣周期依市場法則循環，讓市場力量成為解藥，一再揠苗助長，恐怕將會難以回天。

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