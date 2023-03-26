自由廣場》「原住民族健康法」草案之商榷

◎ 卡比

據報載，為強化原住民族健康照護體系、提升照護服務的覆蓋率，行政院會於三月廿三日通過衛福部擬具的「原住民族健康法」草案，但此法草案未查原住民族現在的人口結構，若貿然通過，恐犧牲居住在都會區族人的健康權益。

首先，以最新的原住民族人口分布統計數據觀察，居住在非原住民族地區的族人，已經超過原民總人口的四十八％，若又加上設籍在原鄉卻在都會區生活的族人，這部名為照顧原民健康的法案草案，已經排除超過五十％的原民族人。

請繼續往下閱讀...

再者，「原住民族基本法」第廿八條已有規定，政府對於居住原住民族地區外之原住民，應對其健康、安居、融資、就學、就養、就業、就醫及社會適應等事項給予保障及協助；本法案草案卻無相關的條文安排，實有欠妥適。

最後，隨著原民的遷徙及人口的年齡分布狀況，過去對於原民健康保健的概念應該要有所轉變，如在都會區族人較多的地區，增設原民專屬門診或相關諮詢單位，尤其是高壓的都會區生活下，族人的心理健康更要加以重視，培育公費醫事人才，是否也要增加公費的原民心理師或諮商師等，但上述這些迫切的健康需求卻不見於本法案草案。

綜上，筆者建請本法案草案進入立院審議時，應審視目前原民人口分布結構及健康需求的轉換，比照原住民族基本法第廿八條的精神，在本法案草案中對居住原住民族地區外之原住民族人的健康權益，能有相關之條文設置及具體的安排，以落實本法的具體美意。

（作者現任大學教師，都市原住民族人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法