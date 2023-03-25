自由廣場》應阻斷電子菸之網購通路

◎ 葉昱呈

菸害防制法部分條文修正，日前正式上路，新制規定包括全面禁止電子菸、納管加熱菸及載具，就取締執行面而言，筆者認為有幾個問題尚待釐清及解決，茲分述如下：

依據菸害防制法第三條規定，吸菸的定義，係指吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用菸品之行為，包括攜帶已點燃或已啟動使用功能之菸品。問題是，目前新一代的電子菸，造型趨向小巧精緻化，外型就像隨身碟、打火機、橡皮擦，握在手掌中，不僅難以發現，且無需按下任何啟動按鈕，使用時是以口吸方式，透過氣動式擊發，達到霧化效果，而此類無需按鈕啟動使用功能的電子菸，要如何進行取締？是否發現有霧氣，即視為電子菸「已啟動使用功能」？

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從電商網購平台及社群網路平台，可發現有部分賣家為規避取締，刪除「電子菸」之字眼，而改以「二代」、「霧化」、「果汁」…等名稱進行促銷或廣告，但從展示的廣告圖片，可看出疑似電子菸或其必要之組合元件，而面對此一規避行為，該如何取締？是否可依菸害防制法第十五條「任何人不得販賣、廣告與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或『其他物品』」之規定裁罰？

鑒於吸菸行為的時間相當短暫，即使民眾向衛生單位檢舉二手菸，尚需提供基本資料，包括姓名、聯絡方式、時間、地點、照片或錄影檔案等違法事證，舉證相當不易，個人建議衛福部可提供境內電商網購平台，有關接受傳播或刊載類菸品及其組合元件之違規廣告罰則規定（處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰），使其「不敢刊登廣告、拒絕刊登廣告、主動下架廣告」，直接阻斷電子菸之行銷通路，避免民眾誤信廣告錯誤訊息，致身體造成傷害。

（作者為衛政公務員，屏東市民）

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