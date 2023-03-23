自由廣場》談雞蛋生產鏈之流量管理與透明

◎ 陳紀元

疾病、氣候、老雞、換羽等導致缺蛋，可以理解；飼料成本上揚而調漲蛋價，也都能接受。農委會在短短數天內急急如律令，先後宣布：蛋種雞進口配額提高至三十萬隻、從澳洲進口五百萬顆雞蛋、擴大專案進口及維持到年底等。雖很積極，但消費者、飯店早餐店、烘焙店、蛋攤賣場等納悶的是到底缺多少蛋，各方說法不一；何時才能順利供蛋，也沒人說得准。

何時國內供應可以無虞，假如有可信的動態流量數據，應該不是很難說清楚。但從一周內農委會前後兩度的媒體談話：「期待五月中旬回到三千四百萬隻，國內產能回到穩定水準」、「估計五月上旬生產的蛋雞將超過三千五百萬隻，雞蛋產銷逐漸穩定」，日期差距十天、蛋雞數相差一百萬隻即每日蛋產出差至少七十萬顆，透露出目前用以預測的資訊有須再精進。

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農委會建立雞蛋生產鏈流量管理系統，自己掌握包括種雞、中雞、蛋雞及雞蛋流量的第一手資訊，才能讓社會大眾有一錘定音的安心，也減少好事者藉機發酵政府不行的誤解，及降低被利用為調漲蛋價的籌碼。流量管理能讓一隻種雞由檢疫出關就可推測三十周後產出多少一日齡中雞、五十周後產出多少蛋，且未來五十周間的種、中、蛋雞之動態流量數據一目瞭然；由於五十周間有許多影響雞蛋產出的變數，所以必須周周驗證增減數、校正數據，而此驗證是農委會責無旁貸，須第一手掌握，使推測結果有可信度，才能有自信的告訴社會大眾何時可以不再缺蛋，才能提早處置尚未發生的供需失衡。

雞蛋流量管理的重點，在於輸入的數據必須經過查驗證實，所以目前即可先由蛋雞分齡驗證著手，至少在缺蛋未解除前，就能掌握較準確的蛋產出；長期而言，自應建立完整的流量管理系統，並透明化此系統之數據。

傳出「無限期休市」後，有人感嘆：小小一顆蛋，水很深；我們期望經驗過此次缺蛋，農委會可體會到自己掌握第一手資訊的重要性，也能認知到透明的正確數據有益於協調雞蛋生產鏈及蛋商運銷鏈，更重要的是讓消費者心安，讓眾多依賴雞蛋經營小生意的業者免於無奈。其實流量管理的原理也應運用於一些大眾消費的農產，否則這次雞蛋，下次高麗菜，再有為的執政也禁不起一直吃黃蓮。

農委會加油！

（作者為公平會前副主委）

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