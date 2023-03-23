社論》老藍男們徵召侯友宜？

二○二二綠營地方選舉潰敗，藍營對二○二四重回執政信心大增。國民黨的人氣王，侯友宜則依舊保持低調。藍營有人懷疑他沒有中國心，有人不管黑貓白貓，只要能夠下架民進黨就是好貓。馬英九說，侯友宜的論述需要補習。言下之意，老藍男隨時準備輔政。另一個挑戰，短命的國民黨「中央選戰策略會報」，成員包含傅崐萁、李全教、劉政鴻等「一時之選」，黨內強烈反彈，被迫終止運作。警界出身的侯友宜，「拒絕黑金在任何政黨出現」。傅崐萁回嗆：請侯友宜公開宣布參選總統，如果覺得選策會不理想也請他接管。花蓮王，似乎柔性警告，地方國民黨水清無魚，想要坐轎的人不要自命清高！更何況，「無私無我的總教練」還有主場優勢！二月中，郭台銘企圖強勢回歸，重返國民黨參加初選，立即遭到一陣圍剿。一個多月來，在國民黨的這一局，郭台銘彷彿銷聲匿跡。昨天，黨中央終於拍板，總統人選採取徵召方式。至於徵召誰，且待下回分解。

往外看，侯友宜在鄭南榕事件（一九八九）的角色，經過阿扁年代出任警政署長（二○○六至二○○八）、二○一八擊敗蘇貞昌當選新北市長，基本上政治殺傷力已不足道。不過，超越歷史問題的障礙，並不意味未來一帆風順。國家認同、兩岸關係、地緣定位等，在在攸關台灣的機會與風險，有志競逐大位者還有台灣外部這一關。就國民黨而言，可能還要顧及北京的觀感。在這方面，或許侯友宜不會沒有思考，但至少迄今尚未將他的理念全盤托出。這種留白，讓台灣社會對他存有想像，也讓可能跟他競爭者不敢大意。大家記憶猶新，蔣經國時代結束之前，李登輝一直都是「我是不是我的我」。不難想像， 二○二四大選之前，黨內、國人、北京、國際都希望看到侯友宜的藍圖。這個藍圖公諸於世，恐怕才是他過關斬將的開始。

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另，綠營未必，藍營卻逃不過一個跨欄。二○○五，連胡會，聯共制台，反獨促統。台灣的民主競爭，就這樣引狼入室了。自此，中國成為台灣民主運作的不速之客。雖然北京的介入，往往在台灣選舉造成反效果，但是北京對國民黨的路線、提名，似乎越來越有話語權與影響力。二○一八，韓國瑜橫掃千軍，入主高雄市政府，便急著投名香港中聯辦、北京國台辦，反應的就是這種「新時代」的國共關係。影響所及，爭取北京認可，竟成國民黨有意爭取大位者的必修課，儼然取代以往的赴美考試。由此來看，朱立倫以主席高位積極經營北京關係，藍營的潛在競爭者可謂望塵莫及。目前，兩岸、外交、國防幾乎空白，侯友宜於內於外都有點落後。而且，順了姑意逆了嫂意，將來如果北京能接受，台灣人民卻??爽，或者相反，都是麻煩。

二○一四，民進黨挖掘政治素人，柯文哲在台北市一戰成名。但雙方的蜜月期過後，柯文哲開始走自己的白色路線，不論是政商關係或兩岸關係，都出現由綠轉藍現象，兩岸一家親、雙城論壇更與藍搶紅。經此變化，柯文哲的政治行情，再也無法回到曾經有過的高峰。二○二四，看起來他不甘缺席，與郭台銘的競合難說，但志在必得或攪局助攻，敲鑼開場才知道。情況也許不完全一樣，一旦侯友宜踏出總統之路，核心政策一一圖窮匕見，來自藍綠、國人乃至北京、國際的檢驗，對他會有升溫或冷卻效果？賴清德民調超車之勢，意味著什麼風向？

二○二四這一局，不僅是台灣盃，也是國際盃。有志大位者，恐不宜只著眼於台澎金馬。韓國瑜，二○一八笑傲江湖，二○二○一敗塗地，癥結端在兩岸的局破了他國內的局，一國兩制台灣方案、香港反送中抗爭，拉高了台灣選民投票的考量高度，小英遂水漲船高逆轉勝。二○二四，由於新冠疫情三年、烏俄戰爭一年的全球性衝擊，地緣政治劇烈板塊碰撞，屆時台灣的大選決戰，恐難避免國內、兩岸、國際的綜合併發效應。三個層面的變數同時轉動，其對參選人的價值認同、臨機應變將極為冷酷無情。當前各方可能人選，基本立場已經確定者，可能會限縮不確定者的市場區隔。假使賴清德獲得提名，國民黨最強被徵召者出爐，棋逢對手，藍綠對決，可能高度擠壓第三方。不論如何，「台灣人民的選擇」，定是烏俄戰爭之外，國際媒體關注的另一個年度焦點。

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