自由廣場》台灣需要「反侵略」聲明

◎ 成令方、楊欣怡

包含郭力昕在內的「二○二三台灣反戰聲明工作小組」發起「反戰聲明」，廣邀各界學界人士加入。我們感受到昔日的戰友與師者們對台灣的愛，但認知上卻已經強烈地背離目前政治情勢。

台海戰爭危機，是中國文攻武嚇，經濟封鎖，戰機繞境，廣佈認知作戰，中國才是發動「戰爭」的主體，所以現在的「反戰」運動，應該是針對中國，而不是針對台灣。台灣目前的備戰，是「反侵略，要和平」，並非是「反戰聲明」的對象。

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針對「反戰聲明」四點呼籲，我們也用以下四點回應：

一、應強烈批評普廷的俄羅斯民族主義論述，而不是簡單反對侵略烏克蘭。這樣的觀點可一併檢視「中國的中華民族偉大復興」的思想與論述。且，俄羅斯與中國的民族沙文主義也正在鎮壓境內的各種性少數與女性主義的運動。

二、應該讓中國人民明白發動戰爭對中國有害，中國人民解放軍是他們的親人朋友，不應該犧牲在台海戰爭中。意圖發動戰爭的中國，其實是把解放軍當砲灰，把原本可以花費在教育、地方建設、醫療社福、氣候變遷的經費花在軍事經費上。若中國發動戰爭，甚至會讓中國退回冷戰時期的鎖國狀況！

三、「反戰」的聲明，應該針對中國人民，對於被迫承受中國文攻武嚇的台灣人民，我們需要的是「反侵略」共識。我們應站在民主同盟的立場，踩穩備戰來阻止中國軍事擴張，並謹慎看待我們需要正視台灣的主權、自主、民主議題，而非屈服於中國一貫的鎮壓手法。

四、呼籲台灣政府在美中競爭關係中，聯結亞太歐盟北美各國，善用各國對台灣的支持，強調只有維持國際勢力的均衡，才能防止第三次世界大戰的產生。並且深刻呼籲中國若決定在民主與人權的基礎上，加入國際秩序之後，應該要學習到民主的可貴、人權的重要，而非繼續在封閉的獨裁政體中，單憑政治寡頭決定就開戰、破壞區域和平、喪送寶貴人命。

最後，筆者再度呼籲台灣政府，需要加速人民後備力量的形成，促進「反侵略」的全民意志。莫忘美方CSIS的兵推報告以及《經濟學人》給予台灣人最重要的警示：「只有台灣人民不投降」，我們才有辦法贏得勝利，獲得盟友。

（作者分別為高雄醫大性別研究所退休教授、台灣基進性別發展部主委；台灣基進國際部成員）

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