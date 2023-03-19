自由共和國》林修民／台積電將在中國佔領台灣後不復存在

事實上，不只台積電，所有台灣的半導體工廠在中國對台灣開一槍之後，所有晶圓代工、記憶體製造的工廠將全數停擺。（路透檔案照）

林修民／科技專欄作家

台灣有些媒體以及人士基於對半導體產業的不了解而對於前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）在三月十三日美國智庫夫凡中心在卡達舉行的「全球安全論壇」談話產生錯誤的解讀。事實上，不只台積電，所有台灣的半導體工廠在中國對台灣開一槍之後，所有晶圓代工、記憶體製造的工廠將全數停擺，萬一台灣落入中國之手，這些半導體工廠也將因為受美日制裁以及人才逃離而完全無法運作，根本無需美國事先炸毀。

半導體晶片是自由世界的產物而非台灣專屬

在面對終端消費者的資通訊產品供應鏈，台積電雖然是屬於上游的位置，但在本身半導體供應鏈當中，台積電是屬於面對IC設計客戶，甚至有可能面對如蘋果般的終端產品客戶的最末端。台積電只是最終生產出晶片的代表，其中上游來自設備廠如歐洲的艾司摩爾、日本的東京威力科、美國的應用材料、Lam Research等等，還有原料的供應如日本信越化學的光阻劑等都是生產一顆好的半導體晶片不可或缺的關鍵因素。

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半導體晶片的製作過中需要曝光、離子佈植、蝕刻、清洗等數千道反覆的過程，不要說少任何一項的原料將會使整個過程無法進行，就算是高中化學就念過的硫酸，半導體用等級的硫酸也絕非市面販售硫酸上可比擬，因為只要其中製造硫酸過程中存在一點點雜質（哪怕即使只有○．○○一％）就足以毀掉晶片。

筆者常常在上課時以披薩的製作過程來比喻半導體晶片的製作過程。 一片好吃的披薩除了優異的烹飪過程（台積電）外，好的烘烤設備（艾司摩爾等）、高品質的麵粉、鹽、糖以及酵母粉（日本信越化學的光阻劑等等至少上百項關鍵原料）都是不可或缺的原料。就算中國佔領台積電，以披薩來比喻就是等於佔領了最好吃的全球連鎖披薩店。問題是沒有了設備 也沒有原料，甚至懂烘烤技術的廚師也走了，披薩店也生不出披薩出來。

如果中國成功占領台灣與台積電的後續

即使台灣的半導體工廠完全沒受到戰爭時戰火的波及，目前以自由世界美日歐對於欲將專制極權擴散至全球的中俄朝的對抗情況下，被中國佔領的台積電將被視為對自由世界安全的最大威脅，那時台灣所有的半導體工廠處境將會是如同今日的中國半導體工廠，上述美日歐所有半導體設備以及原料將被禁入台灣、不只設備、原料沒有，懂關鍵製造秘方（如何提升半導體晶片良率）的台灣半導體產業人士中如果不願意出賣良心為中國共產黨服務會離開，為了錢留下的許多具有美國國籍的專業人士也會被迫離開，正如目前中國中芯、長江存儲的現在進行式。

歐布萊恩主旨在提醒台灣 不能成為第二個維琪法國

歐布萊恩在原全球訪問中以二戰英法不同態度對抗納粹的故事為例，根本不是某些人士所言美國要炸掉台積電的結論，如前所述，被中國佔領的台積電就只是一個毫無作用的廢棄工廠而已。歐布萊恩以二戰時邱吉爾襲擊法國凱比爾港之戰來比喻主要是提醒台灣不能成為第二個維琪法國。

一九四○年五月，法國在面對納粹閃電攻擊西歐包含比利時、荷蘭等國之後，新任的總理菲利浦、貝當（Philippe Petain）不顧包含本國人戴高樂以及英美盟友等地反對，與納粹簽屬了法德停戰（Armistice du 22 juin 1940）協定，此時，法國第三共和已經名存實亡，戴高樂只好流亡英美，另組自由法國來對抗納粹德國的傀儡—由貝當總理成立的新法蘭西國。由於納粹要求新法蘭西國首都必須搬遷至南部維琪小鎮，所以這個傀儡國也被稱為維琪法國。

面對法國成為納粹的傀儡國，邱吉爾馬上面臨一個極端困難無比的決定，就是該如何面對繼續留在法屬阿爾及利亞的凱比爾港的法國艦隊？他們是否會變成納粹的武器來攻擊英美的船艦？在要求法國艦隊必須離開加入英美陣營得不到回應後，邱吉爾做了一個任何對國家有責任感的領導人會做的事—就是下令擊沉凱比爾港內停留的法國軍艦。

昔日面對納粹的歐洲與今日面對中國的台灣

所謂唸史可知興替，昔日納粹到處擴張，興建集中營，如對奧地利往往先透過內部的滲透，最後才是武力的攻擊與合併，與今日中國建立再教育營、大外宣與在東海、南海與台灣防空識別區的惹事有滿滿的既視感。

近日台灣甚至有國會議員在質詢行政院長，或是幾位學者公開發表英美不可靠，和平要反戰，與昔日法國貝當政府自願成為兒總理與納粹簽屬停戰協議如出一轍，所謂真正要反戰就是要清楚告訴上述這些人台灣人不願意替你們與英美歐日聯軍作戰。

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