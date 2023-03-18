自由廣場》缺水 更缺水資源戰略

◎ 徐育民

連年氣候異常，造成台灣屢屢缺水，凸顯政府多年來都在賭運氣而未做最壞打算而有所作為！看看沙漠中的以色列，不僅不缺水還可以出口水，相較之下，缺水的台灣是如此的諷刺！呼籲政府應當加速投資各靠海縣市，效法以色列政府設置「綠能海水淡化廠」，因應極端氣候的變化，也分散水資源過度集中的戰略性風險！

對於工業用水，政府應該更用力監督管理、促進提高循環使用率與排放廢水之稽查。對於全國用水工業大戶（包含農地違章工廠），全面普查查核，善盡監督管理之責，讓全國工業用水資源，能更有效的管理利用。

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此外，水費的適時調整也是必要的進程！以色列平均一度水成本約台幣十二元，平均每度水要價八十五元；而台水公司一度水的價格約十一元，台北市的水價更低至七元，這樣的水價是全世界第三低，僅次於非洲模里西斯、伊朗兩國。根據台水公司的統計，台灣每人每月的水費平均支出約是一百零八元，相當於一杯最便宜的星巴克咖啡，如此便宜的水價，如何奢求台灣人民會有多節約用水？

套一句消費者常說的，便利商店的水比汽油還貴，足見人民對飲用水的價格接受度是有一定程度的，當業者透過包裝後，販售加工水獲利不斷成長的時候，政府更應當要有所作為，例如：差異化收費方式，讓一般民生用水與生產製造用水費率計費方式不同，提高加工水成本，讓消費者多多攜帶環保杯使用家用水，減少使用塑膠寶特瓶的加工水，省錢又環保！

透過海水淡化廠開源，工業用水的節流，加上水費價格的調整，來達到長期穩定的供水，達成綠能、環保、永續安穩的水資源環境！

（作者任職倉儲物流業，台北市民）

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