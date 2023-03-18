自由廣場》騎虎難下看朱立倫與傅崐萁

◎ 陳安文

國民黨中央選戰策略會報名單引發爭論，李全教已請辭，但立委傅崐萁仍不為所動。黨主席朱立倫表示，外界意見「國民黨」都聽到了，也在調整名單，下週中常會就會修正通過。

不只新北市議會議長蔣根煌強烈反對傅列入名單，市長侯友宜也表態反對黑金復辟，意有所指名單「人民觀感不好」，被點名列名的台南市議員謝龍介挺侯，拒絕接手。大家都不滿意名單，都反對傅崐萁列入名單，為何朱立倫獨排眾議？

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不管朱、傅之間有什麼特殊交情或其他隱情，具有提名建議權利的選策會成員，不但在黨內有一定的份量，黨政成績優異，個人操行及品德也應該沒有多大瑕疵。可是傅崐萁顯然具有重大爭議性，負面評價遠超過正面的肯定，不分黨內外大家都知道，為何朱立倫不知道？

朱立倫固執的想傻傻闖關，結果碰一鼻子灰，傅也沒有想退讓的跡象，請神容易送神難，朱搞到騎虎難下，裡外不是人，簡直是自取其辱。如果朱無法拿出魄力，回應支持者及外界的批評，未來的政治前途，應該是凶多吉少啊！

（作者為公務員，新北市民）

再比一比兩個黨主席

◎ 張勳慶

國民黨選策會名單引發黨內自爆，文傳會副主委鐘沛君請辭，執政的縣市首長更開砲，隨後黨主席朱立倫在龐大壓力下，換下自稱「一輩子都清白」的李全教，遞補謝龍介、蘇清泉，但謝龍介並未同意。

事實上這份名單的殺傷力除了黨內互打，和自我證明走不出宮廷文化又受制於黑金外，更大衝擊就是把萬千選票往外推。

對比民進黨主席賴清德，不惜讓黨內同志反撲，仍堅持要推動反黑金時，朱立倫卻往傅崐萁、李全教、劉政鴻身上貼緊，甚至說當下外界批評是道聽途說，卻不知此話一出，等於是羞辱了廣大選民的判斷與思考能力。

選策會主要目的就是贏回政權，那現在一群在地方政治上名聲狼籍、讓黨蒙羞者，竟成為二○二四年中央級選舉的把關者，那根本就是請鬼開藥單，還有更嚴重的反淘汰，斷了國民黨內青壯世代的接棒和舞台，一切全走回派系和分贓。

至於這些人會不會公報私仇，更是外界觀察所在。因為選策會成員中，過往參與黨內幹部選舉時，便被青壯派指控賄選，再不然就是送禮、養人頭黨員，被外界視為害群之馬，他們真的會公正不阿的為黨拔擢人才？

朱立倫現在成了黨內罪人，更讓外界認定其已被地方派系綁架，本來要砲口朝外，卻先內戰自轟，還告訴全國選民票投國民黨就是支持黑金和貪腐，這是國家的悲哀。

（作者任職文教機構，新北市民）

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