自由廣場》從中正廟競圖論台灣轉型正義何去何從

◎ 李宗霖

自從去年促轉會退場，內部事務分散到各部會時，台灣的轉型正義工程可說是不只停滯，甚至逐步大幅倒退。在這當中最岌岌可危的不外乎是全國最大量體的威權象徵，「中正廟」一案。而促轉會2021年針對中正紀念堂所規劃的「反省威權歷史公園」計畫在解散後，也完全不了了之。

但有多少台灣人確實的意識並且了解到這件事情的必要性呢？

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筆者認為，從近日「中正紀念堂新願景概念競圖」的結果便可知悉一二。2022年文化部贊助民間發起紙上概念競圖。近期雖已公布競圖競賽成果，但檢視其過程，卻發現不少問題。

其一，從競圖評審開始便存在著極大的爭議性。當中不乏對轉型正義概念一竅不通的人，例如：蔡詩萍。他過去曾對外公開表示，「當民主價值肯定了兩蔣，誰也不能再移動他們的位置。」這樣的評審能否具備轉型正義相關專業、甚至是否夠格擔任評審，筆者抱持著極大疑問。

再者，作為經費補助單位的文化部，是否負責任地擔任起監督角色？主辦和評審有許多是素常學有專精的設計師和建築師，然而活動本身是否站穩轉型正義所要求真相、究責、認錯、防範再發生等四大要件，也令人疑惑。我們看不到入選的競圖對於上述要件有任何呈現或反省，就一在在訴求「和解」甚至「中立」，這樣的轉型正義是正義嗎？

倘若競圖是為了真正展現轉型正義的價值，設計方向必須破解中正廟這整組「大型陵寢」所形塑的領袖崇拜，並正視威權統治者對台灣社會帶來的傷害，帶著堅定明確的立場與態度，才能達成大眾對於威權歷史統治的「反省」之效。

最後，筆者認為這次競圖並沒有達到「形塑平台讓全民討論」之效，反而讓「中正廟」的轉型正義概念模糊化。極具社會衝突性的議題被包裝在軟性的競圖概念下操作，泯滅了轉型正義對於台灣民主社會發展的必要性。筆者認為應藉由此次競圖反省批判政府在轉型正義議題上的游移態度。從促轉會的退場到反省威權公園計畫的消失，再到不符合轉型正義精神的競圖。我們必須正視台灣轉型正義工程的嚴重倒退。

（作者為台南市議員）

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