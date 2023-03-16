自由廣場》賀紀姐八十歲生日

◎ 林文彬

「亞洲羚羊」紀政，曾為台灣奪下奧運銅牌，並讓德國的流行樂團在一九七二年慕尼黑奧運會上為她量身打造《歡迎妳，紀政》創作曲。台北愛樂交響樂團日昨則在國家音樂廳舉辦「陪紀姐過八十歲生日」音樂會，用音樂訴說她的不凡人生。

音樂會中更特別的是，邀請到旅美作曲家徐子晴，以交響詩的手法把紀政從小刻苦自勵，在國際體壇展露光芒，及人生的意外轉折際遇，藉由小提琴家蘇顯達和管絃樂的對話，以音符代替文字，帶我們閱讀紀姐人生旅程的各重要時刻。相信這首《為台灣奔跑的女人》將為這個世代留下美好的回憶。

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廿年前，紀姐創立「希望基金會」，推廣健走運動，「日行一萬步，健康有保固」，成為很多人琅琅上口的運動規律。她身體力行，深入台灣各地，予人熱情洋溢的風範，帶動風潮──把健康與運動時尚相結合，把運動與旅遊人文相搭配──健康大使的形象，深植人心。

此外，她認為運動也要有正確的「國格」觀念，主張應以「台灣」取代「中華台北」之名參加國際賽事，二○一八年倡議「東京奧運正名」公投，結果同意比率雖高達百分之四十五，仍功敗垂成。但她毫不氣餒，猶欲藉二○二四年巴黎奧運繼續推展正名運動。這就是「飛躍的勇者」鍥而不捨的毅力與精神！

（作者為雲林縣議員，著有《虎尾創生：生活首都》）

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