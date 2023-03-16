自由廣場》王美惠錯了！

◎ 涂醒哲

民進黨立委王美惠表示，隨著疫情緩和，「我們跟阿共也是要交朋友」。我必需嚴正指出：王美惠你錯了！我們可以和中國人做朋友，但不可以和中國共產黨交朋友。

王美惠作為民進黨的立法委員，竟然連中共和中國都分不清楚，令人驚訝！中共不等於中國，中共更不代表中國人。連美國前國務卿彭佩奧也曾清楚表述：中共不是中國。國民黨的立法委員不管是基於政治或經濟的理由，不懂或裝不懂中共不等於中國，猶可理解，但民進黨的王美惠立委是懶惰不用功去了解國防外交？還是有其他的認知問題？

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對國民黨的態度也是一樣，在地方選舉上，國民黨和民進黨是對手。但王美惠立委辦公室，在去年嘉義市長重行選舉投票日前，其主任徐文志就號召支持者，不要投票給民進黨李俊俋候選人。選後王美惠支持的黃敏修議員，還馬上退出民進黨黨團。這些離譜的作法，嘉義市民大多以徐文志想要當副市長，及黃敏修支持別的議長的政治經濟理由視之。然而選舉結果出爐後，王美惠馬上帶著徐文志，趕赴黃敏惠競選總部表達恭喜。很多嘉義民進黨的支持者看不下去了，認為王、徐二人是去邀功，有人甚至認為這就是叛黨的行為。

現在王美惠竟然說出「我們跟阿共也是要交朋友」，實在太無知了！希望這是口誤，口誤就快道歉。如果是真心話，那就退出民進黨吧！

（作者曾任國策顧問、嘉義市長）

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