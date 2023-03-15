自由廣場》警察不怕黑道 但請民眾支持

◎ 池文光

竹聯幫「明仁會」包下萬豪酒店辦春酒，安排近二百名制服辣妹夾道迎賓，引發輿論撻伐，而全台警方大規模臨檢掃蕩幫派及特定場所，強力回應。

幫派違反法律行為，地方民眾都知道，其向來地下秩序運行，盡量不刺激政府當局，但這些年來，黑幫公開場合的高調行徑，完全不顧社會觀感，明擺著不耍公權力，把警察當花瓶。

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警察工作無奈，明知幫派上千人物在飯店內聚眾歡樂，大批警方站在外頭守望，依現行法令規定，不得進入搜證檢查，只得針對參加餐會黑道人士，臨檢盤查身份辯識後放行。也因此，黑道刻意選在大飯店舉辦，規避查察。

台灣法制奇特，享權力者都坐在辦公室指揮或指導，偵查犯罪所須權限，逮捕人犯或進入民宅或飯店等公共場所搜證等作為，要經檢察官或法官同意開立票據行之，否則違法，警察職權只得在選定街頭或酒店門口攔查身份，但治安不好或出事了，全怪警察，公平嗎？

現行黑道那有在怕警察，信義分局員警薛貞國因夜店幫眾事件，在報出警察身份後被活活打死，試問作案歹徒判刑多久時間？警察拼了命捉人，法院輕判處遇等，黑幫人士歷經司法監獄深造鍍金，越混越大尾，警方捉再多的罪犯，能有效用嗎？

媒體黑白集寫道：警方如果平日嚴格查緝暴力、毒品等犯罪，黑道如何敢如此高調炫耀等語，評論以「當黑道目無警察」為題，是當警察看了都覺心寒！實情是警察終年各項專案查緝不斷，基層外勤警力疲於奔命，再多努力付出，仍遭責難。

早年警察權力大，約制幫派活動十分有效，隨時代進步，黑幫爭食地盤利益，已不再講究江湖道義，走偏門撈錢，從事不法詐欺等案，賺進大把銀子，為壯聲勢撒錢較勁擺場面，存心滋事，單靠警方強勢執法，情勢捉襟見肘，難以根治。

警察絕不怕黑道，打擊犯罪也不會手軟，但請體恤及支持警察辛勞，給予有效的執法環境，以維社會安寧。

（作者是現職警官）

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