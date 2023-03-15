自由廣場》洗刷學名藥汙名 政府有責

◎ 黃金舜

缺藥問題一波未平一波又起，最近降血脂藥物發生全球性缺藥，衛福部薛部長出面澄清，此不會對國民健康產生立即性的危害，因為尚有許多與立普妥同成分，具備降血脂功能的學名藥。

健保署的「同成分、同劑型、同含量」的「三同政策」已施行多年，唯一旦發生單一原廠牌藥品缺藥，卻總是導致民眾恐慌、媒體報導，政府也不得不出面回應，若民眾能自然而然接受學名藥，相信可有效減少類似紛擾。

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本會曾做線上問卷，僅約五成民眾對三同藥品持正面態度。「因為擔心在社區藥局領到的處方藥品與原使用廠牌不同，而不願意到社區藥局領藥」一題，僅四成一民眾回答「從未如此」。即便社區藥局藥師口沫橫飛向民眾解釋學名藥並非「假藥」，是其他廠牌所研發與原廠藥三同的藥品，仍無法改變民眾根深柢固的印象，此不僅無意義的缺藥恐慌，背後更影響我國學名藥產業的發展。

我國製藥以學名藥為大宗，健保給付項目中，學名藥佔約七成，但在支出面卻不及三成。沒有需求，廠商自當不願投入研發製造，產業規模也無法擴大。惟事實上，我國藥廠已在二○一五年全面加入PIC∕S GMP，符合國際品質。

在全聯會長期主張和各級醫療院所的配合下，大多數慢箋已無記載「不可替代」，但我們卻也發現，仍有一些醫院會特別告知民眾，其所開立的是「原廠牌」的藥品，暗示原廠藥比較好，讓國民產生「外國月亮比較圓」的迷思。

薛部長回應「用不慣學名藥是迷思」實為仗義之言，但光倚賴基層藥師衛教民眾效果實在有限，刻正需要的是政府投入資源，有系統地向全國民眾灌輸學名藥的正確觀念；醫院方面，政府也應加強督導，在美英加等國，處方箋上需記載「成分名」，以避免民眾誤解，也值得省思。

教育國民是一件浩大工程，而國民對於學名藥的誤解已影響健保制度、製藥產業，唯有起步改革才能盡早為學名藥洗刷汙名，更加穩固國民用藥福祉與產業發展。

（作者是藥師公會全聯會理事長、總統府國策顧問）

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