社論》「台灣不是侵略者」

中國的年度政治大拜拜「兩會」結束。今年逢政府人事換屆，習近平全票連任國家主席，總理、政協主席等要職換人，「習家班」人馬全面掌控。「兩會」之一的全國人大或國會開會有三千人，職司統戰的政協會議兩千兩百多人，人數如此眾多、規模如此龐大，在黨國體制下很難不淪為「橡皮圖章」。更貼切地說，「兩會」是只知舉手和拍手的「兩手機構」，對過去一年政治敏感及社會關注問題充耳不聞、避而不談。今年除了高官人事變動，還鬧出笑話，如官方宣稱「人大選舉過程是世界上規模最大的民主選舉」，其引發爆笑或令人瞠目結舌的效果，有如上月中共中央政治局宣布，中國對抗武漢肺炎「取得疫情防控重大決定性勝利」，「創造了人類文明史奇蹟」。

政治拜拜與政治笑話之外，新外長秦剛首次記者會的表現，也很「突出」，完全粉碎可能改變「戰狼」外交作風的各方揣測。他拿出中國憲法，重彈「台灣是中國領土」濫調，反駁美國國務卿布林肯所說，台海衝突不是中國所稱的「內政」，而攸關全世界利益；也質疑美國「為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期向台灣軍售」，指責美國雙重標準。秦剛的說法，國際間共鳴者寡，也與民主國家對台海和平的關切不搭調。

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最強有力的反駁，見諸烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）的評論。據烏克蘭國家通訊社報導，他指秦剛把中國提供武器給俄國與美國對台灣軍售相提並論，「絕對是不可接受的」：台灣並非侵略者，未向任何國家發動戰爭，更沒有（如俄國）殺戮或性侵兒童；把台俄類比，令人難以苟同。

台灣不是侵略者，卻是可能的被侵略者，正面臨中國併吞的嚴重威脅。克爾松斯基所言，是建立在事實之上的常識，但中國和其同路人總是乖離常識，以致言行舉止令許多台灣人倒盡胃口。台灣在蔣介石統治的黨國時代，或許還想發動戰爭，「反攻大陸」，喊出「光復大陸、統一中國」、「三民主義統一中國」等口號。民主化之後，不論形式或實質，都沒有統一中國的意願和可能，在國際間與各國為善，愛好和平。野心勃勃、武力崛起的中國，其實是台灣最大也是唯一敵人。

習近平掌權以來，毫不掩飾其吃掉台灣的企圖，且加緊動作，多方脅迫台灣，軍事演習之外，機艦每天侵擾，透過認知作戰積極為入侵做準備。同時，中國軟硬兼施，和戰兩手都來，以拉攏、交流等手段加緊促統。事實上，不僅台灣飽受脅迫，美國前國務卿龐皮歐近日指出，習近平是美國的最大威脅，比當年德國納粹更危險。中國的侵略野心昭然若揭，導致周遭各國，尤其日本、南韓、菲律賓、澳洲、印度紛紛加強軍備，並與美國結盟聯手因應，被烏俄戰爭驚醒的西歐各國，也紛紛以行動關注台海穩定。

中華人民共和國自一九四九成立以來，與台灣並無從屬關係，如今宣稱「台灣是中國領土」，只是企圖併吞的欺人之談。去年去世的國際公法權威彭明敏曾說：「將戰後所有有關台灣文件一一詳細吟味，也不能發現任何文件說『台灣屬於中國』。」事實上，台灣與中國之間的糾葛，是由於上一世紀中葉外來政權把國共內戰恩怨帶來台灣，以致有所謂統一之爭。

照理說，所謂統一，應是雙方平起平坐，對等而彼此情願地組成一個國家，如東西德統一；或結合成國家聯盟，如二十七國所組成的歐洲聯盟，並容許自由退出，如英國「脫歐」。相形之下，如果彼尊此卑，你中央我地方，形式上以統一為名，實質上卻是併吞；專制中國妄想強加於民主台灣，而為台灣人民所堅決反對的，就是如此。正在台灣旅行的中國《紅色賭盤》作者沈棟說，在台灣支持統一就是賣國、賣台，真是一針見血。

台灣既不是侵略者，主張與中國統一，形同強調台灣「被統一」，與一個不能善待自己人民，連續五十年在「全球自由度」評比墊底的國家合而為一，這是腦筋正常的台灣人基於常識和常理所無法接受的。值得警惕的，台灣雖別無「統派」，只有「被統派」，他們不論出自中國民族情懷或個別私利，仍自甘為「被統一」敲鑼打鼓，把砲口對內，配合認知作戰，散布各種失敗主義及分裂內部言論。《經濟學人》上週指台灣的最大威脅，是民眾未準備好對抗中國；香港作家顏純鈎說「台灣最危險的敵人未必是中共，而是國民黨」，都凸顯若干國人對侵略者視若無睹，確是當前危機。

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