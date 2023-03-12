自由廣場》台南老師的十個對不起！

◎ 邱傑

跟家長意見相左，深怕激怒家長去投訴，老師要說「對不起」！

老師處理學生吵架、爭論事件，直接邀請警察、雙方家長自己處理，否則若有家長不滿意、投訴教育局，老師「公親變事主」，老師要說「對不起」！

請繼續往下閱讀...

老師更別接受家長的私下請託，或是有著希望導正孩子偏食習慣的「抱負」，只要學生不想吃營養午餐的某些菜色，學生「想倒就倒」，免得惹上強迫學生做違反自身意願行為的罪名，老師要說「對不起」！

學生不寫作業，家長沒盡到督導的責任，千萬別讓學生在下課時間補寫作業，否則「不當管教」的罪名被冠上，老師要說「對不起」！

老師們與學生近距離靠近時，一定要高舉雙手，示意沒有碰觸到學生，否則「不當管教」或是「性平調查」馬上就來，老師要說「對不起」！

別希望爭吵的學生雙方握手言好，更別在音樂課時讓同學圍成一圈牽手唱歌，一旦有學生或家長認為「不舒服」，性平事件的大帽子馬上扣到老師身上，老師要說「對不起」！

老師們更要常積善、累積福報，一旦有沒頭沒尾的匿名投訴案件至教育局，「調查處理違法事件」認定委員會將發揮偵探的想像力，老師要說「對不起」！

事實上，老師光說「對不起」還不夠，投訴案件只要上至教育局，懲處跑不掉，老師很難脫身。筆者狐疑，「無罪推定原則」是聯合國國際公約確認和保護的基本人權，法院要判被告有罪，檢察官應負起舉證責任，收集足夠的可靠證據。不分青紅皂白的家長投訴甚至匿名指控，教育局美其名要學校進行調查、保護老師，實質上遍尋法條、羅織老師入罪，硬要學校將老師懲戒才能結案，教育現場瀰漫肅殺之氣。

每逢教師節，官員們總是口口聲聲地說著「尊師重道」、老師辛苦了，但是面對針對性十足的投訴案件，卻是將老師當作「犯人」，討好家長、仇視老師。黃偉哲市長在畢業季總是親力親為，跑遍每一所學校的畢業典禮，配合市長獎學生千奇百怪的合照動作，卻不知道現場老師有著一種「惡其餘胥」的心態，連帶「殃及池魚」，造成市長連任慘勝的窘境。

對了！上文中明明要說老師的「十個」對不起，光是上述七個就已屬光怪陸離、匪夷所思了。但這樣荒誕的「對不起」，台南市的老師應該還可以輕鬆描述出數十個吧！

（作者為台南市國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法