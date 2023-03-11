自由廣場》蔡總統「過境外交」細膩與務實

◎ 林正二

美國眾議院議長麥卡錫已證實，擬於四月蔡總統出訪過境美國時在加州會面，他也不排除日後來台訪問。大部分國際關係學者均肯定這種過境外交「務實且不挑釁」。誠如葛來儀所言，若麥卡錫在裴洛西之後今年訪台，共軍可能會再次大規模軍演，強化國民黨口中「民進黨帶來戰爭，國民黨帶來和平」的論述，不利台灣。有鑒於此，小英總統與美國的務實考量是正確的，畢竟政黨若失掉執政權，任何理想都是空談。

最近美國不分朝野，快速通過甚多抗中挺台法案，並宣佈出售台灣數百枚F16戰機飛彈，以去除「疑美論」；同時，為避免兩岸情勢惡化，跟蔡政府密切合作，安排蔡總統過境美國時會唔國會議長，屆時應有國會議員一起出席。

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此外，美國政府並同意小英在有反共政治象徵意義的「雷根圖書館」發表演講以及在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。

建議我駐美外交團隊把握小英總統的「過境外交」，加強國際宣傳，以國會議員與主流媒體為主，全力促成主流媒體大篇幅報導，讓美國人民更瞭解台灣的處境與貢獻，進而繼續強力支持台灣。

此次台美藉由「台灣旅行法」，讓台灣總統的「過境外交」在務實基礎上，發揮更靈活的效果，這是很務實細膩、考量周延的外交操作。台灣人民也將因美國在軍事與外交上的支持，在總統大選上支持能保護台灣安全的政黨，而有利於美台持續合作，讓印太戰略更能發揮維護台海和平與印太地區自由開放的功能。

（作者為退休駐美外交人員）

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