自由廣場》技職教育老兵七點建言

◎ 饒達欽

少子女化人口危機，肇致各級學校招生困難，影響最大者，莫如技職教育之衰退（招生不足、科技設備不足及老化等），形成產業部分人力匱乏，知識與技職傳承的脫節。

回顧七○、八○年代，臺灣經濟急速起飛，各行各業求才孔急，吸引許多私人捐資興學，以技職學校為多，高職對高中生之比最高曾達七比三。繼之，專科學校與科技大學也陸續蓬勃設立。不料少子女化危機出現後，甚多經營不善或非都會區之私立技職校院，因生源不足、交通不便、公立學校增加及學生數擴招等因素，步入廢校之窘境。

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加之，各級技職課程為「上行下效」模式，缺乏「群集」概念的統整與適性發展，高中職仿效科大／大學開設課程，國民中學的實用技藝學程仿照高職，都缺乏產業融入課程之編修。以美國為例，其「群集課程」是泛領域，跨行業的整合，我們卻仍停留在「單位」行業的直向性衍生；而各產業行業公會亦未能主動組聚代表，提供課程修訂、實習、應用內涵、場域及技能檢測等。

雖然職業學校名稱已改為「技術型高中」，然其課程內涵仍難脫舊模式與思維的框架。在數位時代，元宇宙、AI、IOT、邏輯運算、雲端、資安、大數據、演算法、資料庫之影響甚鉅，人才之培育亟需有前瞻性。否則，新瓶舊酒將使人才素質落後他國。茲建議如下：

一、將優質之公私立高職（技高）改制為「五專」，前三年群集課程，後二年專精課程，可附設高職部。

二、優質之科技大學普設碩士學位，前三年為跨領域學習，後三年專精（產業）學習及實習。或設立「五加一」碩士產業學程（大四或／及大五在產業實習，採學程使其彈性化）。

三、優質之科技大學精選「產學博士班」學位（由產業公會提供人員），撰寫實務專題報告或／及論文。

四、鼓勵公私立科大或大學在偏鄉高職（技高）設立二專學制，或其獨立設置。

五、對中低收入家庭唸五專或二專者，可有條件式全額補助。

六、產業（行業）公會應多多參與技職教育並提供師資及設備資源，且協助技能檢測等。

七、「職業輔導與試探」可向下拓展至國小高年級，並與國中技藝教育相聯結；國中技藝教育可採廣域之產業介紹與試探，毋需依照或效仿高職（技高）類科之垂直連貫式教學，並及早建立一套由國小至大專的整合式職涯輔導機制及資料庫，相輔為用。

（作者為台灣師範大學工業教育學系名譽教授）

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