自由廣場》看排隊領免費便當有感

◎ 王微曦

每周三上午十點前，住家附近南昌路台灣銀行前面騎樓，總會看到排了近二、三百公尺的隊伍。原來，有一位非常好心的商家，每周定期在此發放免費便當兩百份。這星期三我路過隊伍尾端，還聽見志工對晚到的民眾說：「今天增加到兩百三十份，你還可領到喔！」

然而，我仔細看排隊的人，絕大部分並非遊民或街友的樣子，從穿著來判斷就是一般市井小民，我有點驚訝，甚麼時候開始，這麼多人願意花半個小時、甚至更多的時間來排隊，只為了省個約一百元的便當？也許其中有些人真的是經濟困難，但我繼續走著，觀察沿路的餐飲業、小吃店，慢慢懂了：台北物價本來就比外縣市高，現在又有許多店家在門口貼出公告：「因應原物料上漲，本店自三月一日調漲價格」，七十元的蚵仔麵線變成七十五元；原來十顆六十元的豬肉水餃，變七十元；百元以內的餐盒便當，也幾乎都消失。

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這不知是近一年來第幾波的調漲價格了！店家每次的理由都是：「原物料上漲」，可是有符合比例原則嗎？有民眾說：「十顆蛋漲二十元，平均一顆漲二元，可是用一顆蛋做的蛋炒飯，卻漲了十元，合理嗎？」就算近幾天蛋價再漲三元，平均一顆也只漲兩角左右，可是小攤商大概又要藉機漲價了。

原物料上漲，確實是因為俄烏戰爭爆發後各國共同的現象，就算是蛋價，用「全球大缺蛋」上網查，也是歐洲、美洲、亞洲都有的問題，英國甚至祭出「雞蛋限購令」。但是，原物料漲價，廠商、店家總能反應、轉嫁，只是都沒公布成本分析，有時漲過頭、甚至提早漲，就變成受薪小市民荷包的大損失。這次缺蛋新聞經媒體炒作，又成店家漲價的理由。

我認為政府不能只關注缺蛋或蛋價問題，還要關注其連帶掀起的漲風，所以應勤於訪查店家，或請消基會等民間組織合作，看哪些漲得不合理，漲得不符比例原則，甚至明顯惡性漲價的，適時公布訪查結果，供消費者參考、抵制；否則物價漲、薪水不漲，實質所得縮水，廣大的受薪民眾若串聯反彈，那可是好幾百萬張選票的力量啊！

（作者為台北市民，退休公務員）

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