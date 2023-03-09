自由廣場》彈性連假可以休矣！

◎ 蘇正隆

近年來政府為討好部分民眾，調整放連假實在太過浮濫，三月六日自由時報社論〈政府施政應「從善」而非「從眾」〉，一針見血，點出問題。

譬如農曆春節假期高達十天，影響我們的社會活動層面甚廣。以我自己為例，除夕當天牙齒出了狀況，但要等到春節過後一月三十日才能看牙醫。此外，因為陳耀昌醫師急需拿到一些他的名著《傀儡花》英文版 Puppet Flower樣書，我們好不容易說服美國Columbia University出版社同意，提早在全世界正式發行之前先出一批貨到台灣，除夕前三天用快遞寄出，因為十天連假，台灣的快遞公司一月三十日才恢復上班，但需辦報關及太多積壓的貨件要處理，竟然三十一日書才送到。

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今年上班族有七次彈性連假，而朝野立委為討好選民更以五花八門的理由，替民眾爭取更多「小確幸」，往往忽略補假上班效率不彰外，也影響教育、經濟、醫療社會等許許多多層面，例如藥品、貨品急需進口，有急單趕著出貨，有證件要辦理，有病要看醫生……全都停擺了。

人事總處表示，調整放假的目的是「鼓勵民眾從事國內旅遊、有助於紓解工作壓力、增進內需市場、促進經濟發展」。可是社會活動層面很廣，不止「國內旅遊、增進內需市場」那麼單純。把全國民眾的假期綁在一起，連假期間旅館、機票費用等跟著水漲船高；連假之後的補班、補課、處理積壓案件的工作，恐怕又為社會產生另一大堆問題了！

（作者為大學副教授、出版社發行人）

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