自由廣場》仿英歐週休三天 恐延長工時？

◎ 劉錦得

據外電報導，在英國實行三千三百人參與週休三日的半年實驗，參與者被設定「100-80-100」目標，也就是薪資百分之百不變，工時減至原來的八十％，但生產力也要一樣百分之百；有八十六％參與企業表示可能在實驗結束後，持續這種做法。

這則新聞傳開之後，台灣有眾多勞工表示樂觀其成，更盼望我們也能仿效，來個週休三日；不過勞動部卻擔心此一作法恐會為勞工增加負荷，亦即會增加工時，讓勞工因延長工時會疲憊不堪，導致身心受創。

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真是如此嗎？讓我們回顧工業社會實施週休二日，已有百年歷史，我國也有好一段時日；再看看歐洲不少國家近年積極推動並加碼，如比利時和西班牙政府今年都推出週休三日之政策，甚至發給補助；連實驗多年的冰島更擴大到九成工作者，工時百年革命已在進行中，當然這些歐洲國家自有他們的做法，台灣能適用嗎？

雖然國情風土不同，不過他國能做，我們又有何不可？關鍵問題應該在於工作量與工時的考量，亦即我勞動部所言恐會因多休一天而延長工作時間，是否如此要看因縮短工時，能否把這原本五天的工作量在四天內消化掉？

這又因勞工有不同類別，以建築工來看，有的恐需日夜加班趕工，自然無法談及週休幾天，至於一般上班族，也許會因把原來五天的工作量在四天內完成，一來不會摸魚，心想反正五天要做的工作何必趕工，遂養成拖拖拉拉的習慣，如果要在四天內完成，則需兢兢業業地在時間內完成，無形中提高工作效率，倒是可考量周休三天吧！

（作者是退休國小校長）

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