自由廣場》催生台日和平共同體

◎ 王輝生

北極熊西侵烏克蘭，戰狼也朝東蠢蠢欲動，從中國對台的文攻武嚇及在日本海域的耀武揚威、到北韓的濫射飛彈，中、俄、北韓沆瀣一氣，安享太平七十餘年的日本，嗅到戰火的煙硝味，難免憂心忡忡。

日本四鄰，有三個是擁有核武的獨裁國家，都曾與日本結過深仇；而同屬民主陣營的韓國，卻與日本貌合神離，台灣成為日本的唯一善鄰。每當「日本有事」，發生重大天災或地變，台灣人都率先馳援，讓日本人民點滴在心。

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現在台海情勢波濤洶湧，觸發了日本唇亡齒寒的危機感。安倍故首相適時提出「台灣有事＝日本有事＝世界有事」，喚醒日本朝野及官民共識。可惜未及落實，就蒙難身亡，其未竟良策，由於後安倍的親台勢力群龍無首，束之高閣。

有日本「松下政經塾之父」之稱的江口克彥博士，是將李登輝精神深植日本人心的第一人。他籌創並執掌該「塾」廿二年，歷任「PHP研究所」社長、參議員，在日本桃李滿天下，退出政壇後，成立「東亞情勢研究會」，經常舉行台日關係的研討會，並著書立論，成績斐然。

江口理事長認為落實安倍的對台良策已刻不容緩，所以决定於三月廿四日移師台北，舉行「台日和平論壇」，並響應謝長廷駐日代表先前揭橥的「台日和平共同體」理念，將「台日命運共同體」口號轉化為具體行動。謝代表認為和平是國際社會的核心利益，唯有世界和平才有東亞安定的空間。因此唯一曾受核爆的日本及和平正被侵犯的台灣，最有資格成為捍衛世界和平的先驅。

當台日的和平同遭威脅的此刻，在台北召開捍衛和平的論壇，寓意深遠。除了兩國的學者專家將出席外，據聞台日交流著力最深的賴清德副總統亦將與會共襄盛舉。群賢畢至、集思廣益，期能對台日和平共同體的概念有所啟蒙。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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