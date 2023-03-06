自由廣場》抑制蛋價：自泰國進口雞蛋+更換蛋盤

◎ 楊明憲

蛋價為何會漲？如何跌？一直是近來大家關心的話題。

其實，原因與答案不難，但要對產業特性多加瞭解才行。基本上，大家都知道在市場經濟裡，所有東西的價格都是由供給與需求共同決定的，因此，蛋價為何會漲，就是因為需求增加或供給減少所致。需求增加，是因為運動觀念與高齡化社會，大家對於補充蛋白質的需求增加，從而雞蛋需求每年成長百分之五；供給減少，則與產蛋率下降、蛋雞換羽隻數增加，以及通膨帶來的成本上升有關。不過，若是市場結構處於不完全競爭及不對稱的價格反應時，價格就可能易漲難跌，再加上消費者的預期心理去搶購，更使得蛋價火上加油。

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一樣的道理，蛋價要如何下跌，也是要從供給與需求找解決之道的答案，那就是需求減少或供給增加。一般而言，當東西的價格上漲之後需求自然會減少，但若是需求沒有明顯減少，可能就是預期心理及必需品的關係，所以不太可能從減少需求來解決問題，除非是限制購買或採實物配給。因此，要如何增加供給，確實為問題的核心。增加供給，可由增加國內生產、增加進口、增加庫存釋出，以及技術進步的方式來完成；其中，庫存釋出有限，因為雞蛋無法長期保鮮，而技術進步需要時間，如改善蛋雞飼養技術或雞舍設施。增加進口是短期內可採行的方式，但是目前許多國家也面臨因禽流感造成缺蛋的情形，蛋價也不比我國便宜，之前政府從日本或澳洲進口的雞蛋就有這些現象；但泰國目前的蛋價比台灣便宜一成，蛋雞也沒打疫苗，符合進口檢疫要求，據聞泰國雞蛋出口量已從每日一百萬顆增加到二百萬顆，可說是重要的雞蛋出口國，建議政府可積極洽詢。多方增加進口來源，也是增加國內雞蛋供應的方式之一。

至於增加國內生產部分，應該是增加供給最為核心的問題，目前蛋雞的產蛋率約七成，但大多數都是在傳統開放式的雞舍生產，極易受到禽流感及氣溫變化影響，如果改建為水濂式負壓環控的現代化雞舍，則可以穩定生產並提高產蛋率一成以上，政府也提供雞舍改建補貼，的確是未來產業升級的重要策略，但是遠水救不了近火。短期內能做的就是減少雞蛋在搬運過程中的破裂耗損，因為傳統都是用塑膠籃裝運，所有的蛋都擠放在一個籃子裡，蛋與蛋之間沒有間隔，二百顆一箱，每搬動轉手一次就增加至少百分之一的耗損，加上道路顛簸震動，從產地到零售地就至少耗損百分之十，等於是供給量也減少一成，二百顆就減少為一百八十顆。如果能將塑膠籃改為用一盤一盤的蛋盤疊放在籃子中運送，就可以馬上減少耗損。在美國、泰國、中國等許多國家都已普遍使用蛋盤，我國也應跟上現代化運銷，而且減少雞蛋耗損，也會降低業者將破損蛋回收做成液蛋的食安疑慮，蛋盤可以用回收清潔後再利用，也不會有環保問題。因此，建議短期內立即更換塑膠籃，政府可以補助甚至免費提供蛋盤，以便短期內的雞蛋供應數量顯著提高。

此外，依近五年的統計資料觀察，在前年十一月之前蛋價都呈現平穩狀態，即使是在疫情期間仍維持平價，但之後因國際航運擁塞造成玉米、黃豆價格大幅上揚，國內的飼料價格也隨之水漲船高；重點是，在去年五月之後玉米價格即已回跌，但黃豆粉及飼料價格仍持續上漲，所以雞蛋價格才會一直居高不下，這應是根本的原因。未來除非飼料價格回跌，蛋價才可能恢復過去的平價水準，否則大家還是要適應通膨之後的新常態。

但我們也不能坐等飼料價格回跌，上述的立即更換蛋盤方式搬運，以及事先掌握各地蛋雞場換羽時間及數量，以預做進口及調度的準備，也是短期內可行的措施。

（作者為逢甲大學國貿系教授、前臺灣農村經濟學會理事長）

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