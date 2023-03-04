自由廣場》牛車來去·二二八·台獨

◎ 郭燕霖

相較於白色恐怖電影《流麻溝十五號》引起熱議，甚至還有台派團體在今年二二八連假期間包場觀賞，由李岳峰導演所製作的公視大戲《牛車來去》，精準刻畫殘酷的二二八劇情，卻鮮少引人注目，這個詭異現象值得台派探討。

連假四天，電視新聞或節目打開，多是鼓勵民眾出遊欣賞踏青，鮮少有節目探討二二八的歷史意義。不曉得是刻意安排還是湊巧，《牛車來去》，在上禮拜六（二月廿五日）晚上九點的那一集劇情，著墨二二八甚多，男主角楊子儀原本打算娶小老婆安心亞，卻因為二二八事件意外喪命，楊子儀劇中之妻米可白，也因醫生父親孫鵬一時疏忽未即時搶救楊子儀，對醫生父親孫鵬有怨言，從此沒有往來！劇中孫鵬和外省警察局長討論該如何化解二二八情節，警察局長建議孫鵬可插中華民國國旗以示向政府輸誠，這樣的劇情內容設計倒是令筆者為之一驚，雖符合當時的政治局勢，但無意中卻也流露出台灣人被中華民國殖民，無力反抗的悲慘狀況。事件後借腹生子的米可白小孩去國小讀書，又被同儕戲稱無父，不見教育人員制止，筆者身為國小老師，感到唏噓不已。

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二二七一早，知道台獨大老辜寬敏逝世，內心雖然悲痛不已，但是看到各大電視新聞台以電子跑馬燈秀出辜寬敏先生的台獨認同，在這次二二八連假當中，終於看到鮮明的台獨印記，辜寬敏先生想必很感動！但接下來的政治人物發言，雖肯定辜寬敏鮮明的台灣制憲運動和民主深化，卻迴避辜寬敏心中最大的夢想──台灣獨立建國，以民主抽換掉台獨，如同民進黨的黨旗一般，台灣走在十字路口。

李岳峰導演也是二二八受難家屬，父親在二二八事件中罹難，先前曾以溫婉的手法拍了《後山日先照》，這回《牛車來去》以直球對決講述二二八，台灣先人以設路障和土法煉鋼的形式對決中國兵，李岳峰導演的用心鋪陳，值得肯定！如果以二二八電視三部曲的形式來看，一是婉約的《後山日先照》，二是勇敢抵抗的《牛車來去》，二二八事件後催生廖文毅的台灣共和國，能否成為李岳峰導演的第三齣戲劇主打內容，讓二二八事件的歷史意義昇華，令人期待。

（作者為教師，台獨聯盟盟員）

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