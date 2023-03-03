自由廣場》賀F-16獲得先進飛彈

◎ 宋磊

根據自由時報報導，美國防部正式宣布新的對台軍售，其中最亮眼的裝備包括AGM-88B反輻射飛彈、AIM-120D中程空對空飛彈，這是拜登政府上任至今九度對台軍售，不但強化台美雙邊軍事合作關係，更代表美方有意義提升台灣的空防戰力。

中華民國空軍在想定的台海防衛作戰中，扮演制空作戰的角色。平時必須擔負台灣空防上的安全，戰時配合其他軍種執行聯合作戰抵抗共軍；至今空軍向美方採購的第一批F-16抵台已超過二十餘年，不但是我空軍主力戰機，也是任務最為頻繁、負荷相對重的機種。

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早在九零年代末、二十一世紀初，解放軍空軍的戰力對我的威脅相對有限，因此美方所販售的F-16戰機空對空（中程）飛彈，以半主動雷達AIM-7麻雀飛彈為主。但隨著解放軍空軍快速成長，美方基於台海情勢日漸嚴峻，特別強化我F-16戰機的性能，依序有計畫的提升空軍戰力，包括採購最新的F-16V戰機、安裝主動掃描陣列雷達、強化機翼與起落架的結構等，如今美方更出售先進的中程空對空飛彈，該款飛彈是AIM-120系列中的最新彈種，最大射程超過一百六十公里，能有效遏制崛起中的中共空軍，為台海空防增添利器。

由這筆軍售可以得知，美方並沒有放棄台海空防，也沒有放棄台灣，相反的仍持續強化台灣軍力，透過務實的軍售，讓國軍能和美軍及北約操作「同等級」的裝備，應付中共威脅。對於空軍而言，備戰絕非口號，而是付諸行動的軍購與訓練！

（作者為空軍子弟，淡江大學戰略所博士生）

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