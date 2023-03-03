自由廣場》缺藥與健保看到飽

◎ 謝文輝

缺藥議題愈演愈烈，有人說是疫情造成的影響，但健保沒底線的不斷砍價，砍到沒人要做，也是一個重要的因素，而近期依法要推出的健保藥價調整，就成了眾矢之的。我們應該鼓勵公務機關依法施政，但執行面的缺失，也不能視而不見。

健保支付實施單一藥價基準，及初期支付洗腎費用每件四千五百點，的確都是醫療院所有利潤的區塊。民國八十四年倉促推動全民健保時，所有支付幾乎都延用沒有成本分析做基礎的勞保支付，因此主管機關跟醫界協商時，提出保證未來調降這些有利潤空間項目時，其款項會全部用來調高其他偏低的項目，以維持基本的財務中平。這些代表政府做出承諾的長官都還健在，八十五年第一次洗腎費用調降為四千一百多點時，的確有依承諾執行，可是後來就食言而肥，改為一半調整偏低項目，另一半則用於引進新藥新科技；再來就更變本加厲，全部用於引進新藥新科技，產生目前藥費在健保醫療費用占比高達二十九％，位居世界前茅，其他醫療項目費用被嚴重排擠，造成通氣管比不上通水管、醫人比醫狗還不如的荒謬現象。

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這樣竭澤而漁的刻薄做法，從網路公告的一○九年財務報表中可以見證，接近三分之一的醫院在醫療服務本業上是虧損的，若扣除自費醫療服務收入，則幾乎百分之百醫院財務全部都赤字！逼著醫院只能極盡所能擴大自費項目，想方設法活下去，最後承受所有惡果的是有醫療需求必須到院就醫的民眾。

健保財務的未來，也看不到曙光，每一次選舉就多出一堆所謂德政的大醫院，好比以往普設大學，不斷的在健保財務面挖坑，新藥新科技不斷引進，民眾就醫完全不受限，就是要讓你看到爽，只是面對費率卻拒絕對應的調升，如果全民無法覺醒，務實面對健保議題，那麼臺灣的健保，將不再是臺灣人的驕傲，未來可能會成為你我心中的最痛！

（作者為台灣醫院協會健保醫院總額專審辦公室執行長）

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