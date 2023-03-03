自由廣場》缺藥的健保大草原

◎ 劉宇琦

缺藥問題長期存在，缺藥原因牽涉政策、院所、民眾與市場機制，短期之間恐怕難有解方！

首先，我們不能否認藥品也是一種商品，既是商品就有其市場機制，以量制價是市場法則，因此擁有用藥主導權的大型院所，便會透過大量進貨來壓低成本；而藥商為了市占率也樂於讓利，這就是所謂的「藥價差」，以商業市場來說亦無可非議。但官方的邏輯中，並不樂見藥品有價差，於是透過強制手段取得院所成本資訊，之後據此調降藥價，因此便有萬物皆漲的年代藥價卻一年數降的怪象！

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院所既有用藥主導權，當然不會坐以待斃，當一個藥被砍到沒有價差，而另一個藥還有利潤空間，換藥亦是人情之常，因此「你砍我換」、逐價差而居的遊牧現象自然出現！而一個藥品就會經歷「有價差→沒價差→退出市場」的生命週期，甚至很多藥就選擇不進入台灣市場，因為世界這麼大，沒必要陪小小的台灣市場這樣玩！

其次，台灣的民眾學名藥觀念不普及，因此多數不會看成份，只認外型和包裝，只要外型包裝不一樣，一概認為藥師給錯藥，也就是「只要不是肯X基，通通不能是炸雞」。所以前陣子明明同樣成份的乙烯胺基酚貨源充足，市面上的普X疼卻瘋搶缺貨！這種「只要不是肯X基，我通通不能吃」的心態，讓藥師無法以同成份藥品幫民眾解決缺藥窘境！

再看夾在醫院與民眾間的社區藥局，因為不具用藥主導權而且進貨量小，藥商不會讓利甚至不願供貨，所以成本高於健保價的現象很平常！又因民眾學名藥觀念不普及，因此只好各顯神通，找藥廠業務套交情、朋友同業間互通有無，以你有的換我缺的、北藥南調等各種現象不一而足，甚至有藥師遠從澎湖外島調藥回台，只為了調劑一張處方！這些背後的狀況，不見得有人願意看見與理解，且亦非長久之計。因為政府正欲掌控藥品流向，私下調藥終將被視為便宜行事。再者，私下調藥要往來奔波、套交情，勞神傷財費時費力又無額外補貼，藥師通常是抱著「忠於所託、使命必達」的心態從事，但光靠藥師的熱情與使命感支撐也無法長久。

缺藥問題非一日之寒，鋸箭療傷、揚湯止沸都不會是問題正解！

（作者為藥師周刊記者，台中市健保藥局協會理事）

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