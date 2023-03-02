自由廣場》緬懷辜資政捐地發展綠能

◎ 楊偉甫、曾文生

總統府資政辜寬敏先生辭世，令人哀慟不捨。辜資政畢生心繫台灣，對供電穩定亦相當關注，更以取之於民、用之於民的情操，大方捐贈市值超過一億元之土地給台電，做為再生能源設施使用，稱堪是企業家的典範。

在政府全力推動能源轉型及再生能源開發過程中，辜資政十分關心台電執行狀況，一一○年九月他親自打電話表達希望能了解台灣電力供需狀況及是否有其可協助之處。台電經自十月起多次前往拜訪解說後，資政表示願提供其在鹿港土地並出資由台電興建再生能源發電廠，完成後所發出之電力無償由台電納入電網統一調度之建議。最後一次討論會時，辜資政更親臨台電公司，表達其擬捐贈土地予台電並負擔興建經費交由台電興建太陽能電廠，雙方熱烈交換意見後達成由「辜資政捐贈土地，台電投資經費」之共識。

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回想當時多次拜訪辜資政請益過程中，令人印象深刻且深受感動的，是他一再強調捐贈土地的動機，是為了要實踐父親的遺言，他認為這些財產是「一生有為台灣做一些事情，是台灣人寄在我這裡的錢，要回饋台灣。」他還表示做此決定乃因「深感台電的專業與值得信任。」本案最終於去年一月廿四日於經濟部大禮堂舉辦捐贈儀式，由經濟部王美花部長、曾文生政務次長、辜資政特助辜為明先生（辜老公子）、台電公司董事長楊偉甫在各界祝福下，共同見證辜資政將其所主持之榮星公司土地捐贈台電進行再生能源開發之重要時刻，這也是台電公司成立七十六年以來第一次接受民間企業贈與的土地。

辜資政捐贈的土地位於彰化縣鹿港鎮西側，鄰近台電彰濱太陽光電場，面積約四公頃。經台電評估綠能開發的合適性後，估計可設置3MW的太陽光電設施及小型風力發電機。此外，為因應太陽光電發電的特性，也規劃結合儲能設施，打造低碳潔淨的綠能場域。初估建置完成後，每年發電量近四百萬度，除滿足近千戶家庭年用電所需，更可減少每年約二千公噸排碳效益。目前正由彰化縣政府協助審查土地開發計畫書，期待能在今年內完成相關土地變更作業，續由台電公司儘早完成電廠興建，加入再生能源供電行列。

最後，作為台電公司前後任董事長的我們，要再次向辜寬敏資政致敬與感謝，雖然您已離開我們，但相信台電全體同仁將延續您為台灣奉獻的精神，不辜負您所託，戮力完成本案再生能源的開發工作，達成您回饋台灣的遺願！

（作者分別為台電前董事長、現任代理董事長）

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