自由廣場》是抱怨缺蛋，還是抱怨蛋太貴？

◎ 林政武

最近登入社群，被滿滿的雞蛋文洗版，台灣這些年來，每隔一陣子就會掀起缺xx危機，現代版的三人成虎運動，加上網路的擴散效應，威力驚人，一些名嘴、政黨側翼在選舉年前夕，更拿此大作文章，抱怨政府讓人民買不到蛋，事實真是如此嗎？筆者以為缺蛋這個詞兒，可以解讀為以下這兩種，其一是捧再多的錢也買不到，這樣的情況大概只會出現在戰亂時代；其二是缺乏便宜的雞蛋，貴一點的蛋還是買的到，台灣目前的情況是哪一種？大家心知肚明。

讓物價在最短時間內平穩，是政府責任，沒什麼好說的，如果政府完全沒有介入，我想如今雞蛋批發價，絕不止於此，至於通路貨架上的雞蛋價可能更讓人買不下手。等到貴到讓大家買不下去，自然就解決缺蛋危機了，這就是市場機制，正所謂市場背後有一隻看不見的手。而現在的問題是雞蛋的需求大於供給，政府介入雞蛋的批發價格，明明一顆雞蛋平均只漲不到五毛，早餐店加蛋卻要漲五元，負責供給雞蛋的雞農沒賺到什麼錢，反而是下游食品加工商大賺雞蛋財，讓人民實質消費能力縮水，而在部分媒體搧風點火下，只能把怒氣發洩在政府身上，其實最該打屁股的是，那些藉此發財的無良店家。

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店家漲價公告總是大打悲情牌，說什麼因為原物料及人事成本增加，店家之前都自行吸收成本，如今真的撐不下去了，不得已才會漲價，請消費者體諒。筆者做田野調查，早餐店的雞蛋大量進貨，平均每顆雞蛋的成本低於市場價格，有的店家甚至用成本更低廉的加工蛋液，甲店家加蛋只要十元，沒有跟漲；乙店家加蛋就要漲為十五元，大家如果聰明消費，集中到甲店家消費，我相信乙店家最後一定妥協，日後也不敢亂漲。

最後我想說的是，政府平抑物價責無旁貸，至於那些指責政府都沒在做事的，一顆雞蛋批發價漲不到五毛，你家巷口的早餐店一顆蛋卻漲五元，你們是不是搞錯罵人的對象了。

（作者是現職國中教師）

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