自由廣場》國際因素糧食安全問題 全國應同心面對

◎ 林逸民

雞蛋價漲與供需引發朝野口水戰，延燒到支持者，挑起證明買不買得到蛋的意氣之爭，其實，國際因素造成世界糧食安全問題，台灣無法置身事外。

全球疫情影響全球物流，俄烏戰爭雪上加霜，俄烏均是重要糧食出口國，使全球糧食貿易一片混亂，飼料價格大漲，墊高養雞成本，冬季適逢換羽，又逢多國禽流感疫情，包括美國、日本在內都受相當大影響，在台灣也造成雞隻減少，去年底產蛋雞隻從四四九二萬隻減少為三二○四萬隻。

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還有三千多萬隻雞在生蛋，當然大多數人買得到蛋，但是減少一千多萬隻的生產量，也一定會反映在供需：價格上漲、部分通路上平價蛋偶有空缺，部分餐廳調整菜色減少用蛋。民眾遇到這些現象，都是真實的感受，沒有遇到的人，不應去詆毀有遇到的人，那只會造成對立。

國際波動非政府能控制，禽流感防治固然是政府職責，也非人定勝天。這波國際糧食震盪，英國番茄、小黃瓜、胡椒均大缺貨可能要持續一個月，生鮮通路沙拉必須配給，民生物價飆漲更早已讓多國產業勞工受不了，紛紛大罷工要求加薪。台灣相對來說已是物價較平穩國家。

戰爭、氣候變遷，種種因素讓糧食安全更為脆弱，台灣需思考短中長期對策，以蛋而言，進口固然可解燃眉之急，但是若每次價漲時就進口，蛋農未能擴大獲利不願投資，無法提升本土產能。農業縣立委蘇治芬提出，應把進口經費用來融資協助蛋農升級生產設施，這也是另一種策略想法。

過去黨國時代宣稱「萬能政府」插手一切，農委會對於價格有諸多正規與非正規方式對盤商施壓、從飼料起掌握蛋農命脈，連同進口與否、向何國進口，進口數量與分配，通通一手包辦，全盤打理，平時還可穩定操盤，當國際亂流一來，每個環節都要去管制，當然左支右絀。

最初國際飼料價格大漲，使雞蛋價格蠢蠢欲動時，農委會為穩定物價，軟硬兼施控制價格，固然是為民著想，但是賠錢生意沒人做，蛋農養雞意願下降，後續雞隻減少，供應出現缺口，結果價格更漲，這是管制市場反而適得其反。

隨著國際各種變因越來越複雜，政府已經難以控制市場，應該改變思維，尊重並想辦法善用市場天然的調節功能，也要教育人民適應市場的波動性，才能在未來更劇烈變動的環境下存活。

如果朝野針對蛋的辯論，是上述的政策方向討論，相信不論吵得再激烈，對台灣都是有益，期望台灣的政治，能朝向這樣的方向發展，才是國家人民之福。國際變化日趨劇烈，糧食安全隨時可能滅頂，此時台灣人應同心面對，共同思考對策，而非意氣之爭的時候。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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