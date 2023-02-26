自由廣場》請冷靜看待台灣半導體產業

◎ 曲建仲

媒體報導中國半導體正在垂死掙扎，身為中南海科學技術最高諮詢機構的中國科學院發布報告稱，中國半導體基礎能力完全跟不上國際趨勢，難以自立自強，最後下的結論是「快學學台灣」。儼然一副台灣遙遙領先，中國遠遠落後的味道，事實真的是這樣嗎？台灣的半導體基礎能力有跟上國際趨勢嗎？

長期以來，中國晶片企業通過購買電子設計自動化（EDA）公司的製程設計套件（PDK），共享全球半導體基礎研究成果，但是台灣難道不是也一樣嗎？如果今天美國也對台灣下禁令，讓我們不能使用這些工具，台灣的積體電路設計公司的下場會比較好嗎？

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美國禁止廿奈米以下的設備賣到中國，讓中國一下子措手不及，半導體發展至少延後五至十年，有媒體用嘲諷的口氣形容這是把中國半導體產業打回石器時代。但是如果美國禁止廿奈米以下的設備賣到台灣，台灣會如何？答案是會把台灣半導體產業打回「寒武紀」時代！

自從去年底台積電美國廠舉行上機典禮，台積電高層與美國總統親自出席，台灣輿論一片歡欣鼓舞，儼然一副台積電遙遙領先傲視全球，但是業內的專家都知道其實沒有這麼簡單，別忘了在台積電工廠裡的先進製程的設備、材料、特用化學品都是進口的，如果美國把這些東西都禁了，台積電還能做出什麼？

台灣的先進製程領先全球，但是基礎工業遠遠落後，包括：冶金、石油、煤炭、電力、化學、材料科學、機械工業等。中國能做出飛機引擎、太空船與火箭、核子反應爐、高速鐵路，請問我們能做得出來嗎？中國能做出一萬瓦以上的高功率雷射，我們到現卻在連半導體設備裡用的一千瓦高功率雷射都要進口！

半導體的供應鏈從材料、特用化學品，到所有的先進設備裡的零組件，再到整機的軟硬體系統整合，都能夠自己掌握，供應鏈才不會受制於人，這樣不但可以降低成本，更能提升台灣的產業競爭力。

在台灣半導體產業的發展過程中，苦幹實幹的精神、政府投入的資源，是我們能讓人家學習的；至於關鍵的半導體製程設備、材料、特用化學品，很抱歉，我們沒有能夠讓人家學的，相反的，我們必須向別人學習，發展雷射、機械、量子、化學、材料科學、機械工業、生物技術這些基礎工業，才能保持台灣半導體產業的競爭力。

（作者為政大助理教授級專業技術人員）

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