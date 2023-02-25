自由廣場》評朱立倫「總統之路」前導戲

◎ 王濬

國民黨副主席夏立言無論時機或內容都充滿爭議的「訪中行」告一段落，面對來自各方的強烈質疑，國民黨還特地召開了「交流對話、關懷民生－訪陸行成果報告記者會」，強調說其訪中之行「沒有傷害中華民國的國際空間」、「完全沒跟中國談到選舉的事情」，以及「有向中方表達臺灣人民的心聲」。

距離2024年的總統大選已不到一年，國民黨又總是背負著中共的深切期盼與盼望──要說以夏立言堂堂副主席之姿，去了中國又是見中共政治局常委王滬寧、又是見國臺辦主任宋濤的，結果雙方居然「完全沒談到選舉」──這到底有誰會信？而陪同夏立言訪中的國民黨資深顧問趙春山更在受訪時說「中方也非常關心國民黨2024年會否勝選」，形同讓夏立言露了餡。

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國民黨不惜連這種超乎一般人常識的謊也要鬼扯，為的無非是想在2024年選舉中盡力撇清任何和中國之間的關係，否認有北京當局這一場外的「超級助選員」、中國對臺的「介選」事實，甚至是被國人嘲諷不已的「國民黨要選臺灣總統必須先向中共報告」奇聞。

只是啊，國民黨的任何辯解已經都顯得蒼白無力──明明是一天到晚對臺灣文攻武嚇、動手動腳的「惡鄰居」（又或者依國民黨與民眾黨最愛的「兩岸一家親」標準，那就是「家暴男」），你卻還總是選在最糟糕的時機去主動示好、「和睦溝通」，這不是有病，到底什麼才是？如果夏立言去了這一趟，在國內承受了民意的多少罵名，卻沒有能從中共那裡得到任何東西，那真的是鬼才相信。

夏立言的訪中行已經越來越像是在為黨主席朱立倫那充滿荊棘的「總統之路」試圖鋪墊的前導戲，不計整個黨信譽與格調地迫切希望中國能夠對國民黨──或者具體的說，是對朱立倫認同讚賞。而臺灣人所要擔心的，不僅是國共高層之間的那些密室會談與把酒言歡裡，到底達成了怎麼樣的「共識」甚至是其他別的東西；更需要密切關注，在中共的強勢主導與勸誘下，在過去每場與中共交手的歷史中都不曾贏過的國民黨，會不會繼續按著中南海的「統一劇本」，甘心扮演著名為主角、實則「傀儡」的那場「中華民族偉大復興大戲」？

越來越多跡象顯示，這樣的擔憂並非無中生有。在夏立言訪中並高調呼應中共「九二共識」、「反對臺獨」等政治主張後，已經表態要參加黨內初選的張亞中立刻表示國民黨須勇敢面對「九二共識」，並與北京進行「政治性對話」，不能再「只經不政」；退將與立法委員吳斯懷忙著高呼「反對美國眾議院議長麥卡錫訪臺」；另一藍委陳玉珍放話說一旦擔任內政委員會召委，一定會呼籲陸委會「看清時勢」、「多做交流」；黨代表與臺商許弘霖更呼籲國民黨在夏訪中後重新開啟「反臺獨」工作、提出「國家統一綱領」，讓北京感受到國民黨「不排斥未來統一」。

換言之，國民黨內已經有越來越多的聲音，認為既然現在的「國共高層互動」恢復有成、氣氛不錯，那就該繼續往政治性議題的「兩岸深水區」邁進；這意味著，國共之間要談的不會再僅僅是什麼夏立言說的「交流對話」、「關懷民生」，而是有可能在「兩岸和平協議」、「解決臺灣問題總體方略」、「一國兩制臺灣方案」甚至「統一後的臺灣治理」等之上「民主協商」、「共謀統一」──對國民黨內某些人而言，這或許代表著「特首夢」的終將實現；但對兩千三百萬臺灣人來說，卻會是一場難以擺脫、萬劫不復的「終極噩夢」的黑暗降臨。

無論國民黨未來的總統候選人是誰，在中共與黨內深藍份子與兩岸買辦集團等多重壓力夾殺下，實在讓人很難對在中國面前一向膝關節嚴重缺鈣的國民黨高層們擁有任何信心。如果國民黨真的有像夏立言所說的，是去中國「傳達臺灣人民心聲」，那就請勇敢大聲地告訴他們：「臺灣人拒絕『九二共識』、『一國兩制』、『被中併吞』！」。

我們也要再次堅決地跟國民黨說：你可以繼續愛著中共這個「家暴男」，但請不要拉著整個臺灣成為陪你一起葬身在「兩岸深水區」裡的「消波塊」。

（作者為前陸委會機要秘書、民進黨中國事務部副研究員）

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