自由廣場》普廷國情咨文後的西方結盟大勢

◎ 張孟仁

俄烏戰爭屆滿週年，美義領導人接連訪問烏克蘭打氣助陣，使得美俄關係幾臨冰點。眼看整個西方傾軍力後援，普廷為此悍然撕毀雙方僅存的「新戰略武器裁減條約」引起騷動。此際，中國以「中俄關係堅如磐石」相挺，更為西方擔心中國的彈藥供應已然不遠。

俄烏戰爭的週年為西方國家迎來面對俄、中、伊朗和北韓聯手挑戰的心理準備。拜登聲力嘶竭高喊「民主仍堅持著」，歐盟及會員國外長急忙為中國援俄畫紅線；另一陣營則以新安全觀、資本主義造就貧富不均、西方民主不夠好；美國火上澆油撕裂、科技經濟霸凌為由招兵買馬反擊。歐洲對於中國日前加強俄烏促和的承諾隨即打上問號，反而坐實分析家所言：中國僅藉慕安會議強力批美，爭取與美國平起平坐，至於對俄烏和談僅為敷衍。

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俄羅斯進階的核武威脅正加速西方軍事武器供應的團結，而中國可能的襄助，更令歐洲國家認同美日的擔憂「今日烏克蘭，明日台灣」從而出現幾個景象：一為中立國瑞典芬蘭轉而投入北約懷抱；二是主要國家德法義英同懷有同樣戒心的日本聯手，進行高階合作(德國還想晉升為領導人合作會談)；三是亞洲版的北約成形中；四、軍事整合向來困難的歐盟居然提到聯合採購及與區域內國防工業簽長約預購武器。整體地緣政治緊張情勢一時間螺旋式攀升。

在普廷慷慨激昂的國情咨文後，安全困境乍現，幾日後北京版走出安全困境的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」僅會淪於給各方交代「勸和促談」立場，難以有所施展，正如北京所言：最大的貢獻就是拒絕火上澆油、極力勸和促談，但學者卻批評：這樣的和平承諾是最廉價的，端看如何施展勸和手段才是觀察重點。

情勢緊張加劇，西方對俄中各種圍堵估計只會增加，西方陣營轉進印太的腳程會加速。台灣如何呼應西方所強調的台海現狀不容改變，又該以何種形式拉入歐美日齊心布局亞太民主陣營，有賴政府費心思。

（作者是輔大義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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