自由廣場》疑美論 可以休矣

◎ 王昱培

在俄烏戰爭屆滿周年前夕，美國總統拜登突襲式造訪基輔，表達力挺烏克蘭並加碼軍援，副總統賀錦麗亦指控俄國在烏克蘭戰場犯下反人類罪，凸顯白宮堅挺烏克蘭取勝的決心。而回顧這一年，烏克蘭成功力阻俄國入侵的關鍵，除取決於武器供應外，還有阻止中國支援俄羅斯。在歐美軍援烏克蘭升級，俄羅斯軍事資源逐漸耗竭的消長下，烏克蘭軍隊才能避免「疲勞」的狀況，在歐洲持續蔓延，致使白宮獨力難撐。

同時，美國國務卿布林肯鄭重警告中國，若提供俄羅斯「致命性軍援」，將給北京帶來「嚴重後果」，阻止中國站隊援俄的意圖甚明。然而值此之際，若干有心人士藉機散播疑美論。有論者即謂，白宮亟欲結束俄烏戰爭，勢必會在台海議題對中國讓步，以換取北京不援助莫斯科；亦有主張白宮會「重烏輕台」，即投入烏克蘭戰場而減緩對台灣軍事、經貿的支持。

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然而，在台灣國安高層於美國在台協會（AIT）於華盛頓總部進行會談後，前開疑美論調就不攻自破。首先，美中關係近來因間諜氣球事件、美國公開警告北京勿挺俄侵烏等事件陷入低谷，台美國安高層卻在此刻會面，顯見白宮已未如過往般擔憂美中關係將進一步惡化，台美關係進入不受北京箝制的新紀元，因此北京難以藉烏克蘭議題獲取白宮在台海議題的退讓；再者，雙方會談時間長達七小時，美方出席人員涵蓋國安、外交、國防等各領域，足見白宮全面協助台灣構築堅實防衛能力的決心，以此觀之，美國非但不會「重烏輕台」，反而全力確保台灣不會淪為下一個受戰火蹂躪的烏克蘭。

俄烏戰爭屆滿一周年，烏克蘭抵禦強權侵略的勇敢、決心與毅力不僅讓俄軍節節敗退，也贏得全球掌聲。盟邦的馳援接踵而來，連美國總統都親臨交戰中的烏克蘭首都宣示支持。台灣應以烏克蘭為榜樣，理解到面對極權強敵，應加強軍備與防衛意識，並徹底揚棄弱化台美軍事和損害台灣國防的「疑美論」；以堅強實力遏阻中共犯台，才是確保台灣永久和平之道。

（作者是公務員）

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