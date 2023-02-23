自由廣場》遏止不實言論 人人有責

◎ 王至劭

最近蛋價漲了兩元，從每斤五十二元漲為五十四元（台中市海線地區），但竟然被有心人士吵翻天；看看美國和日本，最近蛋價漲了接近二倍，沒有任何媒體炒作，我用line問美國的朋友，他們說去年上半年雞蛋每盒是二．九九美元，現在是四．九九，而且限購兩盒，卻沒看到美國民眾抱怨。在台灣比較自由，沒有限購，所以有些民眾會搶購，可能早上上架，下午三、四點就買不到，必須等隔天早上，如此而已。

在台灣這樣吵、散佈謠言都是在野黨的傑作，太多小道消息在亂罵政府，如抗疫、經濟發展，物價上漲，其實縱觀全球，台灣是最好的國家之一，但是在社群媒體上到處流傳台灣的訊息，很不利於執政黨。

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朋友兩星期去台南七股鹽場，又去坐高雄港環港遊輪，兩地的解說員都在罵台灣的軍購，都表示軍購是賠錢貨，破壞和平，她回來在line上抱怨。我五、六年前去過這兩個地方，碰到完全相同的情形，我當場大聲說:「每個國家都需要國防、需要軍購，中國跟俄羅斯買武器買很多。」、「軍購跟我們今天的解說有什麼關係嗎？」，他們才閉嘴。

筆者認為，不管是政府還是民眾，碰到這些造謠、不實的言論，予以勸說、反駁，不可任其蔓延，嚴重的屢勸不聽的要法辦，查明詆毀政府動機。否則每天那麼多人在參觀，任由那些人經年累月的對國民洗腦，真的不是一個正常國家應該有的現象。

（作者是工程主管、台聯政策研究員）

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