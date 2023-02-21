自由廣場》關於劉文正死而復生這件事

◎ 張約翰

上週台灣新聞界最大的衝擊，就是一九七○到八○年代的華語流行文化圈巨星劉文正死訊烏龍事件。這起烏龍幾乎把所有台灣新聞媒體都拉下水，而且僅僅一天就翻盤，然後學術界與實務界的意見衝撞餘波不斷，但新聞圈外卻對這起烏龍沒有太大感覺。

劉文正人長得多帥就不用多言，他的歌路也從一般流行音樂跨到民歌，演出超過廿部電影。在沒有金曲獎的年代，金鐘獎男歌星演員獎設立的第一、二、四屆都由他奪下（第三屆從缺）。然而在名氣如日中天時，於一九八四年卅二歲就轉入幕後培養新人，不到四十歲就不知原因退隱遠赴海外。從此不論台灣新聞圈再怎麼關注，他再也沒有主動發聲，甚至連照片都沒有，極為神秘。也因此，前經紀人夏玉順成為劉文正動態的重要消息來源。

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以上的描述，是為了讓不到四十歲的人們知道，當年劉文正走紅的程度，以及他的退隱有多麼神秘，是因為他可以算是傳奇。因此直到今天都一直有媒體關注他的動向，而當媒體長年依賴的重要消息來源突然宣布他的死訊，媒體很難不中招。

這件事讓「至少要有兩個不同消息來源才能證實」的新聞採訪實務規則再被重視，但其實這項規則是最基本不過的道理，甚至在HBO影集《新聞急先鋒》第一集就出現過，並不新鮮。問題在它有時很難被新聞工作者遵守。當事件重大到某個程度，而且眼睜睜看著各家媒體搶快曝光時，按兵不動先查證核實幾乎是在搏生死。

身為新聞工作者／閱聽人，到底在不在乎媒體先錯後更正、甚至不更正？也就是說，新聞工作者／閱聽人是不是把新聞的正確性視為最高指導原則？還是不論產製還是接收，雙方都已經習慣快速優先於正確，習慣於事後更正，而不影響媒體的可信度？甚至媒體的可信度已經不再是資產？

因此，關於劉文正死而復生這件事，逼著我們（不論是閱聽人還是新聞工作者）重新決定新聞的價值順序，也因此有一些餘波盪漾。不過筆者要提醒，這次閱聽人對新聞正確與否、新聞媒體的可信度不再那麼關心，反映出的現實，是新聞媒體已不再成為閱聽人的主要訊息來源？還是新聞的正確與否已讓位給其他標準？值得新聞人與閱聽人再思考。

（作者是世新大學傳播博士）

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