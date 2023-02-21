自由廣場》維持主權獨立現狀 是台灣最大公約數

◎ 林逸民

賴清德副總統就任民進黨黨主席後，宣示「台灣已經是個主權獨立的國家，不必再宣布獨立」，這呼應過去李總統登輝先生所言「台灣是一個主權獨立的國家，但是一個不正常的國家」台灣需要的是「國家正常化」。

國民黨對賴清德副總統長期主張「務實的台獨工作者」多所批評，對「台獨」兩字驚如洪水猛獸，大加詆毀，屢屢宣稱台獨就等於與中國戰爭，殊不知，中國《反分裂國家法》寫明「世界上只有一個中國」，不承認中華民國，國民黨本身也是中國「不放棄武力犯台」反分裂打擊的對象。

請繼續往下閱讀...

中國屢次挑明，若要中國滿意，只有台灣自行放棄主權、徹底投降，而這是台灣人民所絕對不願接受，也不可以接受。因為一旦放棄獨立主權，沒有自主治權與軍事力，就只能像香港一樣任人宰割。

除了極少數甘為中國喉舌的匪諜以外，絕大多數台灣人都希望維持主權獨立，也就是所有人通通都是「台獨」，實際上只分為務實的台獨、不務實甚至不自知的台獨，而國民黨就是後者，台灣人唯一的出路只有務實的台獨。

何謂務實的台獨，首先認清台灣的現狀與處境，台灣目前就「領土、人民、主權」的現代國家定義上都完全具備，正如李登輝先生的提醒，台灣實質上主權獨立，只是不正常，因為在歷史上，國民黨帶來中華民國的名不符實招牌，導致在國際上變得妾身不明。

台灣不需要重新宣布獨立，只是最終要拆除錯誤招牌。務實的台獨，第一要務就是維持台灣主權獨立的現況，這也是台灣人民的最大公約數。確保台灣生存，唯一也是最有效的辦法，就是徹底備戰並強化國際戰略結盟，使中國沒有能力侵犯台灣，如此才能擁有和平。

台灣不是只要眼前存活，還要長期永續經營，並逐漸達成正常化目標。以色列也有國家不正常問題，國際不承認以色列首都為耶路撒冷，許多伊斯蘭國家不承認以色列，但以色列的作法就是富國強兵，軍事經濟外交上成為國際上不可或缺的強大國家，於川普時代獲得重大突破。這可以是台灣未來正常化的務實路線。

只要中國不侵犯台灣主權，台灣都願意與中國進行貿易與所有和平交流，但面對中國想要侵犯台灣主權，若在野黨認為可以與虎謀皮，則根本不切實際；唯一務實的辦法就是政府強化戰備、人民展現團結，徹底拒止中國吞併台灣的野心，才能維護主權獨立的現況，這也是絕大多數台灣人民的願望。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法