自由廣場》農委會「四選三」田間有怨

◎ 蔡木章

日昨，前往區公所辦理有關一一二年度的稻田轉作申報業務。先前曾與承租的劉姓農友討論過，預將一部份的農田改種芋頭，另一部份則繼續種植最熟悉、也最適合當地環境、氣侯的稻米，藉此分散風險。

然，在辦理的過程中，承辦人員告知：種水芋的田沒有問題；但水稻部份，因去年已經種了夏、秋兩期，倘加上今年夏季一期，就滿三期了。是故，第二期種植水稻部份將無法再繳交公糧。

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按，農委會的（四選三）政策，最多只能連續三個期作，種植水稻繳交公糧。且直到最少一期需種植水稻以外的作物或休耕為止，否則該田地面積將永被設限無法再繳公糧。是故，要吾人考慮清楚再行辦理為宜。

由於事關重大，立馬去找承租人，經權衡得失後，第二期仍是選擇繼續種水稻，雖無法繳交公糧，勢必價賤，但至少有收成。

倘選擇休耕，不僅沒收入（官有地，五百元／分；民地，田主領走），且來年復耕時雜草叢生，必將耗費更多的資金，划不來。

這個政策，思慮欠周，事後又不修正，農民早已怨聲載道了。以筆者的家鄉大甲日南為例，雖被劃為特定專用農業區，但世代都是種植水稻為主，少數可種芋頭，根本不適合改種其他的農作物。然，政府卻一聲令下要所有農民配合，且要一體適用於全國，這種齊頭式的平等太專制，農委會恐怕得盡速改正，否則執政黨的選票會繼續流失。

（作者為公衛所營養學碩士，農家子弟）

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