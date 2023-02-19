自由廣場》談松中學生校門舉標語

◎ 徐嘉欣

北市松山高中近日發生有學生訂餐，但並沒有依規定寫申請單，遭學校要求在午休時間站在校門口，一字排開手持「不寫外食單 別來讀松山」、「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 請去自助餐」、「不寫外食單 不能拿中餐」、「沒寫外食單 先去找校安」等標語來做為處罰，此舉引來不少的爭議，除了認為是侵犯學生人權外，還有人說是古代洗門風的翻版。

筆者認為固然校方的舉措不是很恰當，但若是這樣的處罰方式，當事人學生並不以為意，且很把它當一回事，努力去想標語的內容，發揮他們的創意，藉此吿訴自己，還有其他同學，這一則校規的重要性，而能達到處罰的目的，那旁人並不需要用放大鏡去批評校方的處罰方式。

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說真的，時代不同了，以前的人可能認為這樣的處罰方式很丟人，身心會受創，但現在的孩子不一定會這麼想，也許認為有趣好玩。而我相信若被處罰的學生覺得此舉不妥、不舒服，以現在媒體的力量來說，相信校方也不會強迫，而改由其他的方式來代替。

總之，處罰只是手段而已，目的是要學生不再犯。如果這樣在校門口舉標語的方式，能讓學生知道訂外食必須寫外食單的重要性，而他們自己本身也無不妥，外界就不要再置喙了，讓學生發揮創意又能達到改正行為的目的，實在不需過於苛責校方。

（作者曾任高中教師，高雄市民）

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