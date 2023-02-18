自由廣場》從雞蛋漲價談批評政府

◎ 汪志堅

近來，雞蛋價格上漲成為一些政論節目評論焦點。然而，每斤雞蛋批發價上漲二元，每顆雞蛋平均上漲○·二元，這本屬市場機制運作的常態，卻被刻意放大批評，一般民眾聽了，若沒有仔細思索，很容易被誤導。

「蛋貴傷民，蛋賤傷農，無蛋更傷」，農產品的供需調控與價格平準，本來就是多方折衝的結果。蛋價上揚，民眾叫苦，蛋價下跌，蛋雞場無法回收成本，若刻意壓低價格，使得蛋價無法反應成本，雞蛋供應減少，反將面臨雞蛋短缺。

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有些評論沒有深思論述的邏輯合理性，那種期盼政府進行價格管制的論述，其實是個災難。在自由市場，隨意的進行價格管制，很容易立刻產生供給匱乏的現象。屆時，同一批評論者，會重新從供給不足的角度批評，要求政府提高供給。若一味附和這些評論者，很容易陷入父子騎驢的困境，左支右絀。要批評，怎麼說都可以，蛋貴時，可以捍衛民眾權益，蛋價下跌，可以捍衛蛋農權益，價格平穩時，可以捍衛雞隻的動物權益。難怪有人說，批評政府，根本是「穩賺不賠」的生意。

如果到常見的便利商店看一下茶葉蛋的價格，就可以知道自由市場是不需要干預的。美廉社的茶葉蛋是一顆十元，兩顆特價十七元，7-Eleven是一顆十元，但某些店舖銷售的是一顆十八元的所長茶葉蛋，全家便利商店是一顆十三元，兩顆特價二十元。這就是自由市場，為了競爭，可以二顆賣十七元，平均一顆八·五元，但也可以賣一顆十八元的所長茶葉蛋。從八·五元、十元、十三元、十八元，各種選項都有，根本不需要去干預，廠商也會自己根據成本結構，以及市場競爭狀況，進行調整。

政府可以做的事情，是在養雞成本高漲的時候，看看成本高漲的理由是否合理，以及是否有政府可以幫忙的地方。舉例來說，如果是因為禽流感之類的病害，是否可以協助預防，或者補貼因為禽流感而造成的雞隻死亡。如果是因為飼料供應出現青黃不接，可以幫忙看看如何加速進口。如果是大宗物資成本上升，可以看看是否仍降低關稅的空間。這些，都是政府可以做的事情。至於每日的蛋價，最佳的策略，應該是盡量尊重市場機制。

農漁畜牧產品多數靠天吃飯，產量與品質會因為季節與天候等不可抗力因素而有變化，政府調控總有極限，適度的尊重市場機制，讓生產者可以依據成本結構與收成狀況進行微調，是維持市場秩序的最佳方法。媒體更不要刻意地放大雞蛋漲價問題，造成民眾的預期心理。民眾對於物價將會大幅調漲的預期心態，才是物價上漲的主因之一。

政府的政策，有時候並沒有什麼問題，但因為缺乏公正理性的聲音，使得有心人可以引導輿論方向，以營造政府施政不當的刻板印象。政府在這一部分，應該加強溝通，讓民眾知悉適當的尊重市場機制，才是健康的市場。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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