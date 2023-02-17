自由廣場》政府應從缺藥危機中看見自費市場的發展性

◎ 黃金舜

歷經新冠肺炎、中美貿易戰、烏俄戰爭，藥物供應明顯已涉及國安層面，又近期缺藥問題引起各界關注，顯然這已是政府需嚴正面對的議題。對此，政府首要之事乃拉高處理層級，結合政策支持、經費投入、藥物給付制度三面向綜合檢討，針對藥物的研發、製造、銷售，擬定全方位提升藥業競爭力的策略。

首先有幾個藥物市場現況值得關注。2021年健保藥品申報費用約2,245億元，其中原開發藥廠佔67.4%、約1,513億元，而國產廠佔比卻年年下跌，2017年佔21%，至2021年僅佔19.5%、約438億元，這顯示國人大部分使用外國藥，而非國產藥。

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這表示藥物以出口居多嗎?並非如此。我國製藥業已有六成四供應內銷，整體製藥規模過小，才是根本問題之一。從2016年至2021年，國內市場需求成長37.4%，國內製藥產業營業額卻僅成長15.3%，另一方面，製藥業從業人口佔我國勞動人口的0.12%，僅約1萬9,800人，如何擴大製藥規模成為政府下一步的挑戰。

我國製藥產業以西藥製劑為大宗，其中又以學名藥佔絕大比例，破除民眾對於學名藥的誤解，也屬當務之急。根據本會所做線上問卷，僅約五成民眾對三同藥品持正面態度，在「因為擔心在社區藥局領到的處方藥品與原使用廠牌不同，而不願意到社區藥局領藥」，僅41.1%民眾回答「從未如此」；在「藥廠所製造三同藥品是較有瑕疵的藥品」一題，亦僅46.2%民眾回答「不同意」。

學名藥並非「假藥」，而是原廠藥過了專利期後，其他藥廠所研發「同成分、同劑型、同含量」的藥物，依法規定，只要醫師未註記「不可替代」，藥師於告知民眾後即可以學名藥調劑。政府應跨部會制定相關政策，建立民眾的正確認知，向醫師宣導減少註記不可替代，積極行銷國產藥物。

最後，藥物分配層面也是一大問題。在健保總額的架構下，為抑制藥費成長，只好年年砍藥價，壓縮藥廠利潤空間，基層院所與社區藥局進貨量少，沒有市場優勢，價格當然就高，廠商被壓縮的利潤就從其中取得；相對的，大型醫院用量較大，較可控制市場，廠商「讓利」的空間自然較大，在產量有限制下，基於雙方合約，藥廠經常也只能優先出貨給大型醫院。

這背後涉及利潤分配、健保市場的問題。所以我不斷主張建立藥費獨立總額，即是為了讓藥費和醫事專業服務費用脫鉤，讓醫院無須「以藥養醫」，促使健保市場的藥價差利潤合理化。另外，韓國人數約台灣的2.25倍，但2020年OTC藥物市場卻是台灣的6倍，顯然台灣自費藥物市場發展空間極大，這個問題上，我認為政府首先必須解決指示藥違法給付的問題。

以「氧化鎂」為例，它屬於仍在健保給付的指示用藥，但健保價一顆僅剩0.16元，導致廠商無利可圖不願生產，若落實法規排除給付，即便一顆漲到0.5元，100顆也只需要50元，民眾還可以省去掛號費，健保可省去診察費，廠商又有利潤空間，對於各界都是益處。

藥物議題是穩定國家的重中之重，缺藥問題一波未平一波又起，又與其他問題環環相扣，聚焦在個別藥物顯非長久之計。政府應從最上位的制度切入改革，方能根本性革新我國製藥產業體質。建議政府第一步拉高至行政院層級，盤點現有政策措施以及供應鏈脆弱之處，統一擬定我國藥業發展的短、中、長期策略與目標。也期待國人對國產藥有信心，台灣製藥產業已在2015年全面加入PIC/S GMP，品質受國際肯定，相信有足夠實力深耕本土、發揚全球。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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