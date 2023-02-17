自由廣場》賴清德一句話 朱立倫慌了

◎ 洪世才

中華人民共和國提出的九二共識不但沒有中華民國的空間，也沒有信仰民主、自由、人權的台灣人民生存的餘地。中華人民共和國的九二共識，講白話就是台灣的人民、黨派、社會組織、政府架構都歸中國共產黨管轄，一切以中國共產黨的利益為利益。

朱立倫根本不懂什麼是台獨，什麼是民主、自由、民權，他所想的只是黨派之私，一絲一毫都沒有為台灣兩千三百萬人民的生存空間著想。所以，聽到賴清德說：「中共的九二共識沒有中華民國的生存空間」，立刻面紅耳赤，氣急敗壞指台獨才是要消滅中華民國，意圖回應賴清德所戳破的假象，卻更顯左支右絀。

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所謂的台獨，是建立在信仰民主、自由、民權價值觀的台灣各族群，為了不被集權統治的共產主義所奴隸，不得不起來力圖組織的新國家願景。

台獨有沒有中華民國的生存空間呢？如果是以人民為念的黨派，又何必為文字圖騰所困？中華民國若是為反對共產統治，為民主、自由和人權在奮鬥，若考慮到大部分的台灣先住民，原先都不是中華民國的創始國民，怎麼可以那麼自私的要把中華民國這樣的圖騰套在台灣各族群的頭上，為什麼不和台灣各族群一起努力，在台灣建立新國家，讓這個國家成為華人的民主燈塔，成為現時中共統治下的中國人心希望呢？

從這個面向看中華民國，台獨所成立的台灣新國家，當然包含中華民國的精神在內，中華民國在歷史的長河，才能以更好的形式存在。

（作者曾任ＴＴＧ旅報駐中國代表）

誰不敢提「中華民國」

◎ 紀安秀

民進黨主席賴清德表示，中共定義的「九二共識」，沒有中華民國存在的空間。對此，國民黨主席朱立倫反駁，台獨才是意圖消滅中華民國、傷害中華民國，讓中華民國沒有空間的主張，強調國民黨主張捍衛中華民國、守護自由民主，真正維護兩岸與區域和平。雖然是老掉牙議題，但爭議始終沒有終點，賴、朱的簡要定論，誰有理且符合實際現狀？誰無理、硬拗？

一、國、共都把「九二共識」掛在嘴邊，認為是兩岸進一步交流的基礎，但國民黨認其實質內涵是一中「各表」，國民黨表的是「中華民國」。遺憾的是，中國一再強調九二共識，只有一中，沒有所謂各表，更不承認中華民國的存在。賴清德說出實際面，朱立倫卻還再硬拗，自我安慰。

二、台灣是主權獨立的政治體，與中國各有不同的管轄土地、人民、政府、法律、司法、稅制及幣制，且台灣落實民主選舉，中國專制領導，當然是兩個不同的國家，亦即台灣本就是實質的獨立，朱立倫敢否認嗎？

三、猶記得朱立倫當選主席時，為了向中國及習近平示好，極盡屈辱的妥協，習的賀電中只強調一中，不提各表，朱的覆電又不敢提中華民國，請問，是誰消滅中華民國，傷害中華民國？

四、朱立倫訪美時曾表示，九二共識是沒有共識的共識，沒想到，中國一震怒，朱馬上被打回原形，現在說三道四硬拗，毫無格局可言！

（作者為家庭主婦，台北市民）

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