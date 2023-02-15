自由廣場》 變色龍還能蹭多久?

◎ 方復權

民眾黨主席柯文哲的愛將、台北市議員黃瀞瑩，近日接受媒體專訪時透露，前台北市長可能轉念，願意改當下屆總統大選副手。她還表示，柯的從政理念核心價值，向來都是以國家利益大於個人利益，集體利益大於個人私慾。平心而論，這番話真是令人倒盡胃口，自貶首都市議員和民眾黨的格調。

柯文哲從政後，多次強調政治不是分贓，也不是派系妥協，直指民進黨「一群強盜在分贓」。去年地方選舉前夕，國民黨內拋出「藍白合」的議題，柯文哲立刻表態「國民黨和民眾黨DNA不同，無法融合。」如今他瞧見國民黨九合一地方選舉獲勝、自己培養的接班人黃珊珊慘敗，再加上退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘似乎想要回鍋參選，並拋出「等國民黨給個辦法」之後，突然又扮演起政治變色龍的角色，先讓黃瀞瑩放出「間諜氣球」，看看國民黨如何回應。

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筆者呼籲，百年資歷的國民黨，除了要有點骨氣，千萬別被去年的選舉結果蒙昏了頭。分贓的選戰策略，絕對重蹈二○二○拜選覆轍。另一方面，民進黨也要加把勁，徹底甩開「引水入牆」，導致水淹三尺的陰影。

柯文哲從當選台北市長開始，從未有謙卑之心，至於「國家利益大於個人利益」更是天大的笑話，否則不會卸任台北市長並於台大報到之後，隨即辦理退休，因為他自認現在已經是一國之上，不會屈服任何人。

願意改當總統大選副手的柯文哲，過去八年來一直在抨擊藍綠的夾縫中生存，嘴巴說得清高，實際上完全不是那麼一回事，只知道這裡蹭蹭，那裏蹭蹭。至今柯文哲一息尚存，是因為藍綠互鬥太厲害，口水噴得太多，讓他找到相濡以沫的興奮劑以及麻醉劑。

（作者從事國際貿易）

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